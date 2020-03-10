نظرة من الأعلى على جزيرة ومنتجع زايا نوراي الفاخر في أبوظبي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- لطالما عُرفت عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، أبوظبي، بكونها وجهة سياحية تستقطب العديد من المشاهير من حول العالم، وذلك بسبب تاريخها العريق وجمال صحرائها الذهبية.

وكانت قد استقبلت مدينة أبوظبي مؤخراً عارضتي الأزياء العالميتين، أليساندرا أمبروسيو وإيزابيل جولارت، اللتين سبق أن تعاونا مع علامة الملابس الداخلية "فيكتوريا سيكريت".

وبعد زيارتهما للبحر والاستمتاع بأشعة الشمس، استغلت أمبروسيو وجولارت فرصة تواجدهما بالعاصمة لزيارة مسجد الشيخ زايد الكبير، الذي يشتهر بتصاميمه وهندسته المعمارية المميزة.

وسعت عارضتا الأزياء إلى زيارة صحراء أبوظبي الذهبية. وهناك، التقطت أمبروسيو وجولارت مجموعة صور، خاصة خلال فترة غروب الشمس، وانعكاس ما تبقى من أشعتها على رمال الصحراء.

ويُذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي استقبلت فيها عاصمة أبوظبي المشاهير من حول العالم، إذ سبق أن زارتها ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إيفانكا ترامب، والفنانة العالمية آفريل لافين، والممثل الإيرلندي الشهير، بيرس بروسنان.