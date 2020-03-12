بعد انتشار فيروس كورونا..مياه بلون أحمر تتدفق من الصنابير في إيطاليا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- في ظل انتشار فيروس كورونا من حول العالم، تحرص مدينة دبي على تعزيز إجراءات التنظيف بشكل يومي، لضمان سلامة وصحة المقيمين والمواطنين.

وأطلقت هيئة الطرق والمواصلات، في دبي، برامج تعقيم إضافية لوسائل النقل العام، بما في ذلك الحافلات ومركبات الأجرة، والنقل البحري، والمترو، والترام.

ويعمل فريق، يتألف من حوالي ألف شخص، بشكل يومي للقيام بإجراءات التنظيف والتعقيم المناسبة، بهدف توفير تجربة مريحة لنحو 1.5 مليون راكب يستخدم وسائل النقل الجماعي يومياً، في دبي.

وفي مقطع فيديو، نُشر عبر موقع "إنستغرام"، كشفت هيئة الطرق والمواصلات بدبي عن معايير النظافة التي تتبعها في أحد أكثر وسائل التنقل استخداماً بالعالم، أي مترو دبي.

ويخضع مترو دبي، الذي يعتمده حوالي 650 ألف شخص يومياً، لعمليات تنظيف عميقة عندما لا يكون قيد الخدمة.. ليس ذلك فحسب، وإنما يتم تنظيف جميع الأسطح التى تمت ملامستها في نهاية كل رحلة، وقبل استقبال المترو للركاب مرة أخرى.

وبحسب مقطع فيديو نشره الحساب الرسمي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، عبر "إنستغرام"، تستقبل مدينة دبي عشرات السفن السياحية كل موسم، حاملة معها آلاف السياح من مختلف البلاد.

ومنذ ظهور فيروس كورونا المستجد، اتخذت المدينة تدابير وقائية، منها الكاشفات الحرارية والفحوص المخبرية.

ويُذكر أن هيئة الصحة قد اتخذت التدابير اللازمة لتأمين مختلف منافذ مدينة دبي الجوية والبرية والبحرية، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، مع تطبيق الإجراءات اللازمة، والتي تشمل أخذ عينات مخبرية ومتابعة الحالات من قبل الفرق الطبية المتخصصة.