. حوالي 650،000 شخص يعتمدون #مترو_دبي خياراً للتنقل في دبي يوميًا. ولكن كيف يحافظ المترو، إحدى أكثر وسائل التنقل استخداماً في العالم، على معايير النظافة والبيئة الآمنة؟ اكتشف، مع خالد العامري، الفريق الذي يعمل على مدار الساعة من أجل تحقيق ذلك. Approximately 650,000 people commute onboard #DubaiMetro every day, How does one of the world’s busiest metros maintain the right cleanliness? Khalid Al Ameri went behind the scene to discover the dream team that makes this happen. @khalidalameri #RTA #HealthAndSafety