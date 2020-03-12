للتخلص من السموم الرقمية.. استمتع بعطلة في هذه الجزيرة النائية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- كثيراً ما ينسينا العالم الرقمي بتقنياته الحديثة أساليب الاستمتاع البسيطة التي أصبحت من الماضي، وعلى هذه الجزيرة، ستتخلص من هاتفك الذكي لتختبر جمال الطبيعة على الطريقة التقليدية.

ومن أجل مساعدة الزوار على الخروج من العالم الرقمي إلى جمال المناظر الطبيعية الخلابة، أطلقت جزيرة مان، الواقعة بموقع متوسطٍ من البحر بين المملكة المتحدة وأيرلندا، مبادرة تحمل اسم "Phoneboxes"، حيث يقوم فيها الزوار بإغلاق هواتفهم طوال فترة تواجدهم مقابل بدائل تقليدية.

يمكن للزوار استبدال هواتفهم الذكية بصندوق يحتوي على مجموعة من البدائل التقليدية طوال مدة رحلتهم

وتعيدك هذه العناصر بالزمن، إلى فترة ما قبل الهواتف المحمولة، وتعد تلك العناصر بمثابة بدائل للتطبيقات الذكية التي نستخدمها الآن لتوثيق رحلاتنا والتخطيط لها، فعلى سبيل المثال، بدلاً من كاميرا هاتف ذكي، يمكنك الحصول على كاميرا فيلم مع لفة واحدة من الأفلام.

وبدلاً من تطبيق الملاحظات، أو تعليق موقع "انستغرام"، يمكنك تدوين رحلتك على دفتر مذكرات سفر فعلية. وبدلاً من تطبيق GPS، هناك خريطة فعلية لمساعدة الزوار على التنقل على جزيرة مان.

وقالت رئيسة مكتب السياحة الحكومي، "Visit Isle of Man"، أنجلا بيرن، إن "دليل التخلص من السموم الرقمية يحمل فوائد القدرة على مشاهدة مناظر مذهلة من خلال عيونك وليس من خلال عدسة الهاتف".

وتحلّ حزمة من البطاقات البريدية والطوابع محل الرسائل النصية التي ترغب في إرسالها لأفراد العائلة والأصدقاء، بالإضافة إلى ذلك، يتلقى الزوار كتب تعريف بالطيور، والنبات، ومجموعة من المناظير، والعدسات المكبرة".

وحتى الآن، تتوفر الصناديق داخل ملاذين على الجزيرة الريفية النائية، وهما مزرعة "Knockaloe Beg Farm"، وتقع عند سفح بلدة "Peel"، و"Glen Helen Glamping"، عند سفح "Glen Helen"، ويوفر هذان الملاذان مسارات المشي لمسافات طويلة، ومرجاً من الأزهار البرية، وشلال "Rhenass".

توجه التخلص من السموم الرقمية

ودرست الجزيرة اتجاهات السفر التي كشفت عن ارتفاع الطلب على تجارب التخلص من السموم الرقمية. ومن خلال المشاركة في عطلة خالية من الهاتف، يمكنك "الخروج لتناول وجبة دون أن تنشغل بهاتفك،لتتمكن من التحدث مع عائلتك أو شريكك"، بحسب ما ذكرته بيرن.

ومع وجود خيار لقضاء عطلة خالية من الأجهزة المحمولة، تلبي جزيرة مان اتجاه مطلوباً، حيث تتوفر التجارب الصادقة والخالية من التكنولوجيا.

وأضافت بيرن أن "الأشخاص يبحثون عن شعور الصفاء المتمثل في رغبة الهروب من الواقع لبضعة أيام، ولكن عندما تعود تشعر أنك استفدت من قضاء إجازتك وحصلت على استراحة من التكنولوجيا".