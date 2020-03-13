ترامب يحظر السفر إلى أوروبا بسبب كورونا وهذه كانت ردود فعل المسافرين

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يوم الأربعاء، تعليق حركة السفر بين بلاده وأوروبا باستثناء بريطانيا، خلال الـ30 يوماً المقبلة. وينطبق هذا الحظر، الذي يجري تطبيقه اليوم الجمعة، على الأجانب فقط، وليس على المواطنين الأمريكيين.

وسيتم فحص المسافرين العائدين، قبل دخولهم الولايات المتحدة، كما سيُطلب منهم البقاء في حجر صحي لمدة 14 يوماً. وأثارت هذه الخطوة المفاجئة ذعراً بين المسافرين، الذين يخططون للتنقل بين أوروبا والولايات المتحدة، في الأسابيع القادمة.

كيف تفاعل الناس مع خبر حظر السفر إلى أوروبا بسبب فيروس كورونا؟

ورغم أن هذا القرار يدخل حيز التنفيذ مساء الجمعة، إلّا أن فاني ألدا بوتري قد ألغت رحلتها إلى مدينة لوس أنجلوس، يوم الخميس، لأنها لم ترغب خوض أي مخاطر.

وقالت الإندونيسية، البالغة من العمر 28 عاماً، وهي مقيمة في هولندا، إن الحظر دفعها إلى التخلي عن إجازة مدتها 8 أيام في كاليفورنيا، مما جعلها تخسر 2000 دولار.

وقالت بوتري لـ CNN: "أعتقد أن كل حكومة لديها الحق في اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة للتصدي انتشار فيروس كورونا، لكن تطبيق حظر السفر على قارة بأكملها لا يبدو أمراً عادلاً".

وأدى هذا الإعلان المفاجئ إلى التسبب في فوضى في بعض أكبر مطارات أوروبا، حيث يعاني العديد من الأمريكيين من إلغاء الرحلات الجوية ورسوم إعادة الحجز الباهظة.

والسبب أن بعض المسافرين كانوا تحت ضغط مغادرة أوروبا، في أسرع وقت ممكن، خوفاً من عدم السماح لهم بدخول البلاد، بعد منتصف ليل الجمعة.

ورغم توضيح تفاصيل حظر السفر في وقت لاحق، إلا أنه لا يزال يحرص الأمريكيون على الخروج من المناطق المتأثرة والعودة إلى الولايات المتحدة، خوفاً من توسيع الحظر أو إلغاء الرحلات.

واستيقظ محمد علم الدين في إسبانيا، صباح الخميس، ليجد أن رحلته إلى الولايات المتحدة، يوم الأحد، قد أُلغيت.

ووصف المساعد الرقمي والبيانات، وهو من بيركيلي بالقرب من سان فرانسيسكو، مشاهد فوضوية في مطار "إل برات" ببرشلونة، حيث كان يقف الأمريكيون في طوابير طويلة لشراء تذاكر رحلات جديدة.

وقال لـCNN إن "إعلان الحظر خلال 48 ساعة ليس كافياً، من المفترض أن يعطي الرئيس قائمة بأسماء المطارات التي يمكن للمواطنين الأمريكيين السفر منها، ولكنه لم يفعل ذلك"، ولا يزال العديد من المسافرين غير متأكدين بشأن كيفية تعامل شركات الطيران مع الموقف، وما إذا كان بإمكانهم استعادة مالهم.

ما هي طرق السفر البديلة التي يبحث عنها الأمريكيون؟

قال آدم توديل، الرئيس التنفيذي لـ"Privatefly"، وهي شركة تُزوّد الناس بطائرات خاصة، إنهم يتلقون "عدداً كبيراً من الطلبات خلال الساعات القليلة الماضية من قبل الأمريكيين الموجودين حالياً في أوروبا، متطلعين للعودة إلى الولايات المتحدة".

يُذكر أن هناك استفسارات من مواطنين أمريكيين يرغبون التوجه إلى المملكة المتحدة، وهي مستثناة من حظر السفر. وأوضح توديل أن غالبية هذه الاستفسارات تكون لأسباب رغبة المسافرين الاجتماع بعائلاتهم.