وسط انتشار فيروس كورونا.. موقع "Airbnb" يتساهل مع المسافرين بهذه الطريقة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، خفف موقع تأجير الشقق "Airbnb"، من سياساته القانونية، ما سمح لجميع المسافرين إلغاء حجوزاتهم، دون دفع أي غرامات مالية. كما سيتمكن غالبية المسافرين من استرداد أموالهم.

إليك ما تريد معرفته حول الحجوزات من خلال موقع "Airbnb":

لدى معرفة موقع "Airbnb" أن العملاء سيسافرون من أو إلى المناطق المتأثرة بفيروس كورونا، ستصلك رسالة إلكترونية تلقائية، تتيح فرصة الإلغاء دون تطبيق أي عقوبة.

وإذا لم تستلم هذه الرسالة، فلا يزال بإمكانك إلغاء الحجز وإرسال طلب لاسترداد مالك، في غضون 14 يوماً من الإلغاء.

ومع سريان حظر السفر من الولايات المتحدة الأمريكية إلى أوروبا، وتزايد حالات الإصابة بأمريكا، جعل موقع "Airbnb" سياسة تخفيف العقوبات عالمية.

وتغطي هذه السياسة جميع التجارب، وورشات العمل، والجولات السياحية التي تقدمها الشركة للمسافرين.

ماذا عن شركات السفر الأخرى؟

وفي المقابل، لم تقدم المنشأة السياحية للعطلات "VRBO" أي استثناءات لسياسة الإلغاء الخاصة بها حتى وإن كانت متعلقة بفيروس كورونا.

وأوصى رئيس شركة "VRBO"، جيف هيرست، أن يتواصل المسافرون مع أصحاب المنازل بشكل مباشر لطلب إلغاء الحجوزات دون أي غرامة مالية.

والمسافرون ليسوا هم الأكثر تأثراً في ظل هذه الأزمة الصحية، وإنما أيضاً الأشخاص الذين يعرضون عقاراتهم للإيجار عبر "Airbnb".

وفي بعض الحالات، يسترد العملاء نسبة 50% من الإيداع الذي تم دفعه لشركة "Airbnb"، دون أن يكسب المضيفون أي نسبة مالية في حال تقديم طلب الإلغاء. ويُذكر أن مبلغ الإيداع قد يصل أحياناً إلى مئات أو آلاف الدولارات.

وتُشجع منظمة "Group Purchasing Organization" شركة "Airbnb" على إعادة النظر في سياسة استرداد المبالغ المدفوعة، لمنع المضيفين من فقدان مصدر رزقهم.