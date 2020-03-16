سفن سياحية "منبوذة" تبحث عن مرسى بعد رفض استقبالها.. ما وضعها الحالي؟

3 سفن سياحية عالقة حول العالم بعد إصابة عدد من ركابها بفيروس كورونا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- لا تزال العديد من السفن السياحية عالقة في البحر، بسبب وجود إصابات مؤكدة بفيروس كورونا المستجد على متنها، وذلك بعد انتشار الوباء في جميع أنحاء العالم.

وتبحث السفن السياحية عن مرسى بعد رفض استقبالها، ما جعل بعضها يستقر قبالة سواحل البلاد، في حين تم تطبيق الحجر الصحي على ركاب السفن الأخرى.

وأكدت ثلاث سفن سياحية وجود حالات إصابة بالفيروس التاجي على متنها، وهي سفينة "MS Braemar"، و"Silver Shadow"، و"Silver Explorer".

​تنتظر سفينة "إم إس برايمر" السياحية، وهي عالقة في جزر البهاما، موافقة الحكومة المحلية على تزويدها بالطعام والوقود والأدوية ​

سفينة "MS Braemar" السياحية

بعد أن رفضتها عدة موانئ لدخول منطقة البحر الكاريبي، تبحث هذه السفينة السياحية، التي تحتضن 5 حالات مؤكدة لفيروس كورونا، عن ميناء يستقبلها.

وفي بيان صادر عن الشركة البريطانية "فريد أولسن كروز لاينز"، التي تمتلك سفينة "Braemar"، أوضحت أن أحد أفراد طاقم السفينة و4 ركاب قد ظهرت نتائجهم إيجابية.

وتنتظر السفينة السياحية، التي تبعد 25 ميلاً من شاطئ جزر البهاما، موافقة الحكومة المحلية على تزويدها بالطعام والوقود والأدوية، بالإضافة إلى أطباء وممرضين لمساعدة الفريق الطبي بالسفينة.

تم تطبيق إجراءات العزل على السفينة، بعد أن أظهر أحد السياح أعراضاً مشابهة لفيروس كورونا

سفينة "Silver Shadow" السياحية

وأفادت وكالة الأنباء البرازيلية الرسمية "Agencia Brasil" أن راكباً كندياً قد أثبتت إصابته بفيروس كورونا، يوم السبت، على متن السفينة، التي رست قبالة ميناء "ريسيفي" بالبرازيل.

وأوضحت وكالة الأنباء البرازيلية أن إجراءات العزل قد طُبقت على السفينة، التي تحتضن 609 من الركاب، يوم الخميس، وذلك بعد أن أظهر أحد السياح أعراضاً مشابهة لفيروس كورونا المستجد.

ترسو سفينة "سيلفر إكسبلورير" حالياً في تشيلي، حيث تم تشخيص أحد الركاب بفيروس كورونا المستجد

سفينة "Silver Explorer" السياحية

وقال وزير الصحة في تشيلي، جيمي ماناليتش، خلال مؤتمر صحفي أقيم يوم السبت في مدينة سانتياغو، إن السفينة قد رست في كاسترو بعد إصابة أحد الركاب بفيروس كورونا.

وأفاد ماناليتش أن رجلاً بريطانياً، يبلغ من العمر 83 عاماً، في "حالة جيدة" بمستشفى مدينة كويهايك، وذلك بعد أن كانت نتيجة الاختبار إيجابية.

وبحسب المسؤولين التشيليين، تحمل السفينة السياحية 111 راكباً و120 فرداً من طاقم العمل.

بعد أن تم حجز ثلاثة ركاب بالسفينة، ظهرت نتائجهم سلبية، والسفينة مستعدة للإبحار إلى أستراليا

سفينة "Golden Princess" السياحية

رغم أنه لم يثبت وجود أي إصابات بفيروس كورونا المستجد، على متن السفينة التي ترسو قبالة نيوزيلندا، إلا أنه تم حجز 3 ركاب على الأقل، من قبل طبيب السفينة، بحسب مسؤولي الصحة المحليين.

وأظهر أحد الركاب أعراضاً مشابهة لفيروس كورونا، وذلك بحسب مجلس الصحة في منطقة كانتربيري، بينما كان هناك اتصالاً مباشراً بين راكبين آخرين وحالة مؤكدة، خلال الأسبوعين الماضيين.

وأفادت سفينة "Golden Princess" لـ"CNN"، أن الركاب الذين ظهرت عليهم أعراض فيروس كورونا قد تبينت نتائج اختبارهم سلبية، ما سمح للسفينة بالمغادرة والإبحار إلى أستراليا.

رغم أنه لم يتم الإبلاغ عن أي حالات إصابة بفيروس كورونا، إلا أن السفينة تبحث عن ميناء في المحيط الهادي

سفينة "Norwegian Jewel" السياحية

تبحث هذه السفينة السياحية عن ميناء في المحيط الهادي، بعد أن منعت من الرسو في مينائين مقررين مسبقاً، أحدهما في منطقة بابيتي، وهي عاصمة بولينيزيا الفرنسية، والآخر في ميناء مدينة لاتوكا، في فيجي.

ولا تعلم CNN عن وجود أي تقارير تشير إلى وجود حالات فيروس كورونا، على متن سفينة "Norwegian Jewel".