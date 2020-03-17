لقطة خيالية لمسجد محمد علي تبرز الوجه الآخر لعاصفة التنين في مصر

دبي، الإمارت العربية المتحدة (CNN) -- شهدت مصر خلال نهاية الأسبوع موجة من الطقس السيء المصحوب بأمطار شديدة الغزارة، والتي لُقبت بـ"عاصفة التنين"، ومن شرفة منزله، في حي السيدة زينب بالقاهرة، استطاع مصور مصري أن يرصد مشاهد متنوعة خلال ذلك اليوم العاصف.

صورة لمسجد السيدة زينب بالقاهرة خلال عاصفة التنين

وفي حديثه مع موقع CNN بالعربية، يقول المصور المصري عمرو أبو زيد، إنه على الرغم من الخسائر البشرية والمادية التي تخلفها الأعاصير والعواصف، كان لابد له من عرض الوجه الآخر من عاصفة التنين بمنطقته في القاهرة، من خلال توثيق أوجه البهجة والاستمتاع بأجواء العاصفة.

لقطة تبرز استمتاع بأمطار عاصفة التنين بالقاهرة

ويوضح أبو زيد أن الرياح اشتدت وبدأت الأمطار الغزيرة المصحوبة بالرعد تتساقط، يوم الخميس، بتاريخ 12 مارس/آذار، واستمرت حتى صباح يوم الجمعة، مشيراً إلى أن تلك الظاهرة لم تشهد مثلها مصر منذ ما يقارب 40 عاماً.

لقطة لمجموعة تسير بين الشوارع ليلة عاصفة التنين

وفي سلسلته، بعنوان "في يوم وليلة"، استوقفت أبو زيد بعض المشاهد التي وثقها خلال يوم وليلة وقوع عاصفة التنين، للشارع ورواده في حي السيدة زينب بالقاهرة.

لقطة لشاب يلتقط الصور لفتاة أثناء عاصفة التنين

ويرى أبو زيد أن سقوط الأمطار "يظهر فينا الجانب الطفولي من خلال الاستمتاع بالمطر والتقاط الصور.

أما عن لقطته لمسجد محمد علي، الذي شيّد داخل قلعة صلاح الدين، فيقول المصور إنها تعد بمثابة "صورة تخيلية"، إذ أضيف للمشهد الفعلي قوس القزح ليضفي مشهداً يحض على البهجة، وهو ما يثيره منظر قوس القزح من راحة في النفوس.

لقطة مقربة لمسجد محمد علي داخل قلعة صلاح الدين

ونظراً للتحذيرات الصادرة من الجهات المسؤولة بشأن عدم الخروج من المنازل إلا للضرورة خلال فترة عاصفة التنين، اكتفى المصور بالمتابعة من شرفة منزله بمنطقة وسط البلد، بحسب ما قاله.