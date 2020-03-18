دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- انضم المعلم السياحي "تاج محل"، في الهند، إلى قائمة مناطق الجذب من حول العالم، التي تغلق أبوابها وسط انتشار وباء الفيروس المستجد، وذلك بحسب ما جاء في إعلان وزير السياحة بالبلاد، براهلاد باتل، على موقع "تويتر".

وكتب باتل: "تم إغلاق جميع المتاحف والمعالم الأثرية الأخرى حتى 31 مارس/آذار 2020".

وأوقفت الهند إصدار أي تأشيرات سياحية جديدة وفرضت الحجر الصحي لمدة أسبوعين على جميع المسافرين، بما في ذلك المواطنين الهنود العائدين من الصين، وفرنسا، وألمانيا، وإيران، وإيطاليا، وكوريا الجنوبية، وإسبانيا.

ويصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد، في الهند، إلى 114 حالة، بما في ذلك حالتي وفاة.

وقال وزير الصحة الهندي، هارش فاردان، للصحفيين في وقت سابق من هذا الشهر: "زادت تدخلاتنا مع تطور الفيروس التاجي، في جميع أنحاء العالم، وبالتحديد الهند".

ويُعد "تاج محل"، وهو أحد أكثر مناطق الجذب زيارة في البلاد، مصدر قلق بالنسبة لوزير الصحة الهندي، حيث قال إن هناك "خطة احتواء" لمدينة أغرة التي تحتضن المعلم السياحي.

وأدرجت "اليونيسكو" هذا المعلم السياحي، وهو بتكليف من الإمبراطور المغولي، شاه جهان، في القرن السابع عشر، ضمن لائحة مواقع التراث العالمي. ويُذكر أن "تاج محل" يعني "تاج القصور" باللغتين الأردية والفارسية.

ويشهد هذا النصب التذكاري الهائل حوالي 50 ألف زائر خلال يوم واحد. وبحسب إحصائيات وزارة الصحة الهندية، زار "تاج محل" حوالي 6.5 مليون شخص، في عام 2018.

ويحظى هذا المعلم السياحي بشعبية كبيرة بين المشاهير وكبار الشخصيات الأجنبية.

وزار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، والسيدة الأولى، ميلانيا ترامب، "تاج محل"، بشهر فبراير/ شباط، بينما التقط دوق ودوقة كامبريدج، الأمير ويليام وكيت ميدلتون، صوراً لهما أمام هذا المعلم السياحي خلال زيارة ملكية في عام 2016.