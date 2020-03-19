إليك قائمة أغلى 10 مدن بالعالم للعيش فيها لعام 2020

هل تعرف من هو ملك "الباغيت" في باريس؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- كشف تقرير عن أغلى مدن العالم للعيش في 2020، لتحتل المركز الأول 3 وجهات مختلفة في آسيا.

ارتفعت مدينة أوساكا، في اليابان، سبعة مراكز خلال العامين الماضيين، ما جعلها تتصدر استطلاع 2020

وكانت هونغ كونغ وسنغافورة ومدينة أوساكا اليابانية قد تعادلت فيما بينها لتحتل المراكز الأولى للمدن الأغلى ضمن القائمة لعام 2020، وذلك بحسب استطلاع تقرير وحدة الاستخبارات الاقتصادية لتكاليف المعيشة في جميع أنحاء العالم لعام 2020 "Economist Intelligence Unit’s 2020 Worldwide Cost of Living".

وتحتل مدينة أوساكا اليابانية مكان باريس في المركز الأول، ما يجعل ثلاثية آسيوية بالكامل تحتل المركز الأول ضمن القائمة هذا العام.

تصدرت سنغافورة المركز الأول في الاستطلاع، بالتعادل مع أوساكا وهونغ كونغ

واحتلت نيويورك إلى المركز الرابع، ولوس أنجلوس المركز الثامن. ويُوضح التقرير أن الدافع وراء ذلك هو "العملة المحلية القوية والطلب المحلي الثابت"، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الملابس والمساعدة المحلية.

ارتفعت مدينة لوس أنجلوس إلى المركز الثامن، وذلك بفضل العملة المحلية القوية

ويُقيّم المسح نصف السنوي تكلفة أكثر من 160 سلعة وخدمة في 133 مدينة من حول العالم، منذ أكثر من 30 عاماً.

احتلت زيورخ، وهي أكبر مدينة في جبال الألب، المرتبة الخامسة من أصل 133 مدينة شملها الاستطلاع

كما تراجعت العاصمة الفرنسية إلى المركز الخامس، متساوية مع مدينة أوروبية أخرى، وهي مدينة زيورخ السويسرية.

انخفض ترتيب عاصمة فرنسا، باريس، إلى المركز الخامس، بعد أن تصدرت القائمة العام الماضي

ويشير الاستطلاع إلى اتجاه واضح عبر 37 مدينة أوروبية جرى مسحها، فجميعها ما عدا أربع مدن، وهي سانت بطرسبرغ، وموسكو، واسطنبول، وكييف، قد تراجعت في تصنيف عام 2020.

وكانت مدينة تل أبيب، وهي الوحيدة في الشرق الأوسط، من ضمن المراكز العشرة الأولى، إذ ارتفعت 3 مراكز، حتى وصلت إلى المرتبة السابعة، بسبب ارتفاع تكاليف النقل والمواصلات، وذلك حسب ما ذكره استطلاع "EIU".

احتلت مدينة جنيف السويسرية المركز العاشر في استطلاع عام 2020

وتراجعت مدينة جنيف السويسرية من المركز الخامس إلى العاشر، بينما خرجت كوبنهاغن عن قائمة العشرة الأوائل تماماً، بعدما كانت في المركز السابع.

وكانت العاصمة السورية، دمشق، في أسفل التصنيف العالمي، تلتها مدينة طقشند في أوزبكستان.

إليك قائمة أغلى 10 مدن للعيش بالعالم في عام 2020:

1. سنغافورة

1. أوساكا، اليابان

1. هونج كونج

4. مدينة نيويورك، نيويورك

5. باريس

5. زيوريخ، سويسرا

7. تل أبيب، إسرائيل

8. لوس أنجلوس، كاليفورنيا

8. طوكيو

10. جنيف، سويسرا