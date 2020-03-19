إليك قائمة أغلى 10 مدن بالعالم للعيش فيها لعام 2020
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- كشف تقرير عن أغلى مدن العالم للعيش في 2020، لتحتل المركز الأول 3 وجهات مختلفة في آسيا.
وكانت هونغ كونغ وسنغافورة ومدينة أوساكا اليابانية قد تعادلت فيما بينها لتحتل المراكز الأولى للمدن الأغلى ضمن القائمة لعام 2020، وذلك بحسب استطلاع تقرير وحدة الاستخبارات الاقتصادية لتكاليف المعيشة في جميع أنحاء العالم لعام 2020 "Economist Intelligence Unit’s 2020 Worldwide Cost of Living".
وتحتل مدينة أوساكا اليابانية مكان باريس في المركز الأول، ما يجعل ثلاثية آسيوية بالكامل تحتل المركز الأول ضمن القائمة هذا العام.
واحتلت نيويورك إلى المركز الرابع، ولوس أنجلوس المركز الثامن. ويُوضح التقرير أن الدافع وراء ذلك هو "العملة المحلية القوية والطلب المحلي الثابت"، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الملابس والمساعدة المحلية.
ويُقيّم المسح نصف السنوي تكلفة أكثر من 160 سلعة وخدمة في 133 مدينة من حول العالم، منذ أكثر من 30 عاماً.
كما تراجعت العاصمة الفرنسية إلى المركز الخامس، متساوية مع مدينة أوروبية أخرى، وهي مدينة زيورخ السويسرية.
ويشير الاستطلاع إلى اتجاه واضح عبر 37 مدينة أوروبية جرى مسحها، فجميعها ما عدا أربع مدن، وهي سانت بطرسبرغ، وموسكو، واسطنبول، وكييف، قد تراجعت في تصنيف عام 2020.
وكانت مدينة تل أبيب، وهي الوحيدة في الشرق الأوسط، من ضمن المراكز العشرة الأولى، إذ ارتفعت 3 مراكز، حتى وصلت إلى المرتبة السابعة، بسبب ارتفاع تكاليف النقل والمواصلات، وذلك حسب ما ذكره استطلاع "EIU".
وتراجعت مدينة جنيف السويسرية من المركز الخامس إلى العاشر، بينما خرجت كوبنهاغن عن قائمة العشرة الأوائل تماماً، بعدما كانت في المركز السابع.
وكانت العاصمة السورية، دمشق، في أسفل التصنيف العالمي، تلتها مدينة طقشند في أوزبكستان.