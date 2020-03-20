السعودية تعلن إغلاق "موسم جدة" لمواجهة فيروس كورونا والحد من انتشاره

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— تستمر عمليات الإغلاق بالمملكة العربية السعودية، حرصاً على سلامة المجتمع من فيروس كورونا المستجد، الذي تسبب بإصابة ووفاة العديد من الأشخاص حول العالم.

ومواكبة للإجراءات الاحترازية، اتخذت السعودية قرار إلغاء "موسم جدة"، وهو أحد المواسم الترفيهية الـ12 في المملكة، بغية تظافر جميع الجهود لمواجهة الفيروس التاجي والحد من انتشاره.

وتعليقاً على الخبر، ذكر "موسم جدة"، في صورة نشرها عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، أن "إدارة الموسم تثمن حرص الجميع ومتابعتهم وترقبهم بشغف انطلاقة هذا الموسم، وما يحمله من مفاجآت لجميع أهالي المملكة والمقيمين على أرضها، ولجميع الزوار من الخارج، ولكن ليحظى الزوار بتجربة ثرية، تأتي صحتهم قبل كل شيء".

وبحسب ما ذكره المهرجان، يهدف "موسم جدة" إلى تسليط الضوء على المدينة وجعلها عاصمة السياحة والترفيه في المملكة العربية السعودية، إذ تشمل العديد من الفعاليات، منها الموسيقى، والفن، والرياضة، والثقافة، وغيرها.

ويُذكر أن الحكومة السعودية قد قررت إغلاق جميع الأسواق والمجمعات التجارية، عدا الصيدليات ومتاجر تموين الأغذية ومحلات السوبرماركت، شرط أن تلتزم كل منها في تعقيم جميع عربات التسوق بعد كل استخدام.

وبالنسبة للمطاعم، فينص القرار على أن تقتصر الخدمة على الطلبات الخارجية فقط، إذ يمنع جلوس الزبائن داخل المطاعم، كما تمنع التجمعات في الأماكن العامة، بما في ذلك تجمعات الحدائق والشواطئ والمنتجعات والمتنزهات البرية.