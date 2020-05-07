شركة طيران ستضمن لكم بقاء مقعد الوسط فارغاً على متن رحلاتها..ما هي؟

لا تلمس أي شيء..إرشادات لحماية المسافرين والركاب من فيروس كورونا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- حتى قبل ظهور فيروس كورونا، تعد مقاعد صف الوسط على متن الطائرة بمثابة بقعة غير مرغوب فيها. وقريباً سيتمكن المسافرون على متن خطوط "فرونتير" الجوية من دفع مبلغ إضافي مقابل إبقاء مقعد الوسط من صفهم خالياً.

وستقدم شركة الطيران خيار مقاعد "المساحة الأكبر" لضمان بقاء مقعد الوسط فارغاً أثناء الرحلات الجوية، وهكذا تتيح للركاب قدراً ضئيلًا من مسافة التباعد الإجتماعي عن الركاب الآخرين في حالة تعذر الإبتعاد بمسافة 6 أقدام.

وسيتوفر خيار الجلوس الخاص على متن الرحلات المغادرة ابتداءاً من 8 مايو/أيار وحتى 31 أغسطس/ آب، مع إتاحة 18 مقعداً من مقاعد "المساحة الأكبر" على كل رحلة، وتبدأ أسعار التذاكر من 39 دولاراً لكل راكب.

وتنضم شركة "فرونتير" إلى مجموعة من شركات الطيران الأمريكية الأخرى التي توفر خياراتٍ مماثلة.

وبدأت خطوط دلتا الجوية في إلغاء حجز مقاعد صف الوسط في أبريل/نيسان، وبدون إضافة أي رسوم على الركاب، بينما صرحت الخطوط الجوية الأمريكية بأنها ستترك 50% من مقاعد صف الوسط في الكابينة الرئيسية فارغة ولن "تستخدم هذه المقاعد إلا عند الضرورة".

شركات الطيران تعزّز إجراءات السلامة بينما يقل عدد المسافرين

وبينما أن انتقال الفيروس على متن الطائرات المزدحمة يعد أمراً ممكناً، إلا أن تقنية تنقية الهواء بالطائرة تمنع غالباُ انتشار الفيروسات، وفقاً لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

ورغم من ذلك، فقد انخفض عدد الركاب جواً بنسبة 96% منذ بداية جائحة فيروس كورونا في مارس/ أيار، ويعد أدنى مستوى للطيران الجوي منذ 10 أعوام، وفقاً لإدارة أمن النقل.

ورغم أن معظم الرحلات الجوية ليست ممتلئة، إلا أن شركات الطيران الأمريكية الكبرى عززت إجراءات السلامة لعملائها المتبقين.

وبالنسبة لمعظم شركات الطيران، هذا يعني طلب ارتداء الأقنعة. وجعلت كل من خطوط "فرونتير" الجوية، وخطوط دلتا الجوية، والخطوط الجوية الأمريكية، و خطوط جيت بلو الجوية ارتداء الأقنعة الزامياً للركاب أثناء وجودهم على متن رحلاتها.

كما أن العديد من هذه الخطوط الجوية تخفض قدرتها الإستيعابية إلى النصف. وفي رحلات خطوط ألاسكا الجوية، يمكن للمسافرين إلغاء أو إعادة جدولة رحلتهم إذا لم يتمكنوا من العثور على مقعد يتيح لهم المسافة الإجتماعية المناسبة.