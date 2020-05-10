دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- بينما يضطر معظم سكان العالم للبقاء في منازلهم خلال جائحة فيروس كورونا، تنتهز الحيوانات هذه الفترة للإنطلاق بحرية لإستكشاف الطرقات الخالية.

وفي أحدث مشهد، فوجئ سكان مدينة تركية برؤية قطيع من الأغنام يتجول على طريق يُعرف بكونه مزدحماً في العادة، وذلك أثناء فترة الإغلاق في البلاد جراء فيروس كورونا.

ووثق عدد من الأشخاص في سامسون، على الساحل الشمالي لتركيا، مشهداً يضم أكثر من 100 رأس من الأغنام، وهي تقطع طريق سريع فارغ يوم الأحد.

والجدير بالذكر أن الأغنام لم تكن بمفردها، إذ يبدو أنه كان هناك أحد الرعاة يرافقها.

وصرحت سيدة سيزجين، التي وثقت مقطع فيديو الأغنام، لـ CNN: "عندما ذهبت إلى الفراش للنوم سمعت أصواتاً تقترب. ولم أستطع أن أفهم الأمر في البداية، وكنت خائفة لأنه كان هناك حظر تجوال".

وأضافت سيزجين: "بعد دقيقتين، كان هناك قطيع أكبر بكثير. وعندما رأيت الخراف لأول مرة، اعتقدت أنه حلم إذ أننا نعيش في وسط المدينة"، مشيرةً إلى أن هذا الشارع يعد الأكثر ازدحاماً في منطقة أتاكوم.

وتعد تركيا موطناً لحوالي 30 مليون رأس من الأغنام، وفقاً للجنة الدولية لتسجيل الحيوانات، مما يجعلها واحدة من الدول الرئيسية في أوروبا لتربية الأغنام والماعز.

ولكن خلال الإغلاق المتقطع للبلاد جراء جائحة فيروس كورونا، استفادت مجموعات الحيوانات من انخفاض النشاط البشري في المناطق الحضرية.

وقد أدت عمليات الإغلاق حول العالم إلى حدوث مشاهد مماثلة، وعلى سبيل المثال تراكم قطيع الماعز الجبلي في بلدة ويلز، ونامت الأسود على طريق في جنوب أفريقيا، وغزت الأغنام مطعم الوجبات السريعة "ماكدونالدز" للبحث عن الطعام.

وعلى عكس معظم البلدان في أوروبا، تفرض تركيا عمليات الإغلاق خلال عطلات نهاية الأسبوع وتستند إلى عوامل مثل العمر.

وحتى الآن، سجلت البلاد أكثر من 127 ألف حالة إصابة بـ"كوفيد-19" وما لا يقل عن 3آلاف و4 حالة وفاة.