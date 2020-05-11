منها أعماق البحر الأحمر في مصر.. تعرف على أفضل وجهات الغوص حول العالم

هل ترغب بالغوص في "حلم جميل"؟ زر هذه البحيرة إذاً

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- لطالما كانت مياه البحر المالحة بمثابة ترياق نفسي وجسدي ينتظره محبو الشواطئ بشغف في كل صيف، وحتى يصبح الوضع آمناً لإستكشاف العالم من جديد، يمكنك أن تحلم بوجهتك التالية للغوص في أعماق البحار والإستمتاع بمناظر الحياة البحرية الساحرة.

وفيما يلي 10 من أكثر وجهات الغوص إثارةً حول العالم

جزر راجا أمبات، إندونيسيا

تعد رجا أمبات موطناً لأعلى تنوع بيولوجي بحري في العالم

يقع هذا الأرخبيل المكون من أربع جزر رئيسية في مثلث المرجان، في منطقة تزدهر بالتنوع البيولوجي البحري الأكبر في العالم وحدائق الشعب المرجانية، ومجموعة متنوعة وهائلة من المواطن البيئية الصغيرة للغواصين لاستكشافها.

ويقول المصور المختص في مجال التصوير تحت الماء، براندون كول، الذي زار المنطقة النائية عدة مرات للغوص، إن رجا أمبات ستحظى بأفضل تقدير من قبل شخص يهتم بالمجموعة المتنوعة من أنواع الحياة البحرية.

وتعد المياه الدافئة الصافية للمناطق البحرية المحمية موطناً لأكثر من ألف و300 نوع من أسماك الشعاب المرجانية وحقول المرجان البكر.

بالاو، ميكرونيزيا

منظر جوي مذهل في بالاو كما هو الحال تحت سطح المياه

هل سبق وأن شاهدت بالاو وجزر "الكارست" الجيرية الشهيرة التي تتخذ شكل حبة الفطر في الطبيعة؟ وماذا عن بحيرة قنديل البحر التي أعيد فتحها حديثاً؟ ومع كل ذلك، لا يعتبر أنك شاهدت بلاد العجائب البحرية الواقعة على بعد 500 ميل شرق الفلبين في ميكرونيزيا، حتى تنزل إلى أعماق المياه.

ويعد موقع "بلو كورنر" أشهر موقع للغوص في بالاو، حيث الشعاب المرجانية التي تنتشر في المحيط المفتوح، مع ارتفاعات كبيرة تجذب أنواع مختلفة من الأسماك مثل أسماك السطح، وأسماك قرش الشعاب، بالإضافة إلى أسماك الفراشة الملونة، والتي تعيش حول الشعاب المرجانية، والعديد من الأنواع الأخرى.

جزر فيجي

تعرف جزر فيجي الواقعة في جنوب المحيط الهادئ بين الغواصين بكونها عاصمة الشعاب المرجانية العالمية

استعد لرؤية الشعاب المرجانية بألوان لم تتخيل وجودها عندما تخطط لرحلة غوص إلى جزر فيجي، أرض العجائب في جنوب المحيط الهادئ والمكونة من 333 جزيرة، وهي معروفة بين الغواصين بكونها العاصمة العالمية للشعاب المرجانية الرخوة.

ويوضح المصور كول أن هناك شيء ما في مياه فيجي الزرقاء وخلفيتها الملونة بالأصفر، والأحمر، والأرجواني، والأخضر، والوردي للشعاب المرجانية التي تجعل المشهد بأكمله يبدو وكأنه لوحة فنية.

وتجذب مواقع الغوص الشهيرة، على سبيل المثال "Beqa Lagoon" في الجزيرة الرئيسية، فيتي ليفو، مستكشفي أسماك القرش لتختلط مع أنواعها المختلفة، وتكرّر مشاهد قرش النمر.

البحر الأحمر، مصر

غواصون يستكشفون حطام السفن في البحر الأحمر حيث مشاهد رائعة للشعاب المرجانية الصلبة

على طرف شبه جزيرة سيناء بين إفريقيا والشرق الأوسط، في حديقة رأس محمد الوطنية في مصر، ستجد بعضاً من أوضح مياه البحار على هذا الكوكب للغوص.

وحول مدينتي دهب وشرم الشيخ، يمكنك الوصول إلى العديد من مواقع الغوص مباشرة من الشاطئ، دون الحاجة إلى قارب.

ويستمتع الغواصون بالهبوط على متن حطام السفينة البحرية البريطانية الشهيرة "SS Thistlegorm"، أشهر حطام لسفينة في أعماق البحر الأحمر.

البرتغال

يقع أفضل موقع غوص في البرتغال على بعد 40 دقيقة فقط جنوب لشبونة

على بعد حوالي 40 دقيقة جنوب مدينة لشبونة، قبالة الشاطئ مباشرة من عاصمة الغوص البرتغالية في سيسيمبرا، يمكنك أن تجد نفسك تحدق بأخطبوط وسط الشعاب المرجانية الهادئة المغطاة بشقائق النعمان.

وإذا نزلت في الأعماق، ستجد واحدة من أكثر حطام السفن إثارة في أوروبا، وهي سفينة الشحن "Gurara MV" النيجيرية والتي انشطرت إلى نصفين عندما تحطمت خلال عاصفة شديدة في عام 1989. وتحتمي في زواياها أنواع بحرية عديدة مثل سمك القنجر، والحبار، وأسماك الرأس.

وبعيداً عن الشاطئ، يقدم الأرخبيل البركاني لجزر الأزور مواقع غوص في المحيطات وفرصة مشاهدة حيتان العنبر المقيمة.

جزر البهاما

يعد موقع الغوص "تايجر بيتش" وجهة مميزو للباحثين عن سمك القرش

تتميز جزر البهاما بأنها موطن لأسماك القرش، ولكن ما يجعل الأرخبيل الكاريبي فريداً مقارنة بالوجهات الأخرى حول العالم، هو مدى سهولة الوصول إليه ووفرة أنواع الأسماك التي يمكن رؤيتها هناك.

جزر سليمان

كانت هذه الدولة النائية في جنوب المحيط الهادئ ساحة معركة رئيسية خلال الحرب العالمية الثانية، لذلك هناك الكثير لإستكشافه تحت الماء

وتضم جزر سليمان، وهي دولة نائية في جنوب المحيط الهادئ، 992 جزيرة ومن بينها جزيرة "جوادالكانال" التي تشتهر بالشعاب المرجانية والتي شهدت معركة رئيسية خلال الحرب العالمية الثانية.

وبالنسبة للغواصين، يوجد حطام سفن بأعداد لا نهاية لها، كما يوجد حطام غواصات وحتى طائرات حربية لعشاق المغامرة، ويمكن مشاهدتها خلال الرحلات الإستكشافية عبر قوارب الغوص أو من المنتجعات البيئية البرية.

أضف إلى ذلك مشاهد حياة الأسماك والشعاب المرجانية البكر الصلبة، وستجد في كل منعطف مشاهد للثقافة، والتاريخ، والبيولوجيا البحرية مرتبطة ببعضها البعض.

جزيرة كوكوس، كوستاريكا

تقع هذه الجزيرة النائية في المحيط الهادئ على بعد 330 ميلاً من كوستاريكا

وتُعد قوارب الغوص الطريقة الوحيدة للوصول إلى جزيرة كوكوس، وهي جزيرة نائية في المحيط الهادئ تنتمي إلى كوستاريكا، وتقع على بعد 330 ميلًا من البر الرئيسي.

وتعد جزيرة كوكوس محطة لجميع أنواع المخلوقات من سلحفاة الغالاباغوس، وأسماك القرش أبو مطرقة إلى أسماك الببغاء، وأسماك السنجاب، وأسماك الشفنين.

جزيرة فانكوفر، كولومبيا البريطانية

عثر على هذا الأخطبوط العملاق في مياه المحيط الهادئ قبالة كولومبيا البريطانية.

ويمكنك العثور على واحدة من أفضل تجارب الغوص في المياه الباردة في العالم قبالة جزيرة فانكوفر.

وتقع أفضل مواقع الغوص على الجانب الشرقي من الجزيرة التي يبلغ طولها 300 ميل غرب مدينة فانكوفر مباشرةً، مع إمكانية الوصول على مدار العام إلى حطام السفن الشهيرة قبالة نانايمو، بما في ذلك سفينة "HMCS Saskatchewan"، وكذلك مواقع غطس محمية بالقرب من ميناء هاردي في مضيق الملكة شارلوت.

بحر كورتيز في المكسيك

يعد بحر كورتيز بمثابة موطن لأسماك شيطان البحر العملاقة. كما تعيش هنا قروش الحوت وقروش أبو مطرقة والدلافين الكبيرة

ومن المستحيل التحدث عن الغوص في بحر كورتيز، المعروف أيضاً باسم خليج كاليفورنيا، دون إستخدام لقب الأسطوري.

وتُعد المواجهات مع نوع أسد البحر الكاليفورني الودود بين أشهر مظاهر التفاعل مع الحياة البحرية. ومع ذلك، يوجد أكثر من 800 نوع من الأسماك والحيوانات التي تقطن هذه المياه، ومن بينها أسماك الشيطان العملاقة، وأنواع أسماك القرش مثل قروش أبو مطرقة، والدلافين الضخمة.