دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- شهد هذا اليوم قبل 9 أعوام افتتاح ساعة مكة المكرمة، وإطلاق توقيتها، وذلك بحسب ما ذكرته مؤسسة دارة الملك عبدالعزيز عبر حسابها الرسمي في "تويتر".

وافتتحت ساعة مكة المكرمة في 20 رمضان من عام 1432 هجرياً، بحسب ما ذكرته المؤسسة في تغريدة الأربعاء، ويوافق ذلك 19 أغسطس/آب من عام 2011.

وبمناسبة الذكرى التاسعة لإفتتاح الساعة، نشرت المؤسسة بعض المعلومات عن هذا الهيكل الأيقوني.

ويُعد هذا البرج، والذي يصل ارتفاعه إلى 607 متر، أكبر ساعة في العالم، كما أضافت المؤسسة أن المرء يتمكن من قراءة قطر الساعة من مسافة 8 كيلومتر.

ولهيكل بهذا الحجم بعض التفاصيل المميزة أيضاً، إذ استُخدمت لتصميم الساعة 88 مليون قطعة فسيفساء، ومليوني مصباح "LED" لتزيين واجهتها الخارجية.

واستغرق بناء هذا البرج، الذي أصبح معلماً بارزاً في السعودية، 4 أعوام، وأما تكلفته، فوصلت إلى 102 مليار ريال سعودي.

ويصل عمر الساعة التشغيلي إلى 300 عام.

وإلى جانب تفاصيله المميزة التي تستحق توثيقها بعدستك، يحتضن البرج متحف إثرائي خاص بالساعة في شرفته.