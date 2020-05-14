دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هل سبق أن تساءلت عن شكل أقدم المفاتيح للكعبة؟ أو ما هي النقوشات التي يحملها؟ أسئلة عديدة تقدم وزارة السياحة والآثار المصرية الإجابة عليها، من خلال فيديو تعريفي داخل متحف الفن الإسلامي.

وفي مقطع فيديو نشره حساب وزارة السياحة والآثار المصرية على موقع "إنستغرام"، تم عرض وشرح "أقدم نموذج باقي من مفاتيح الكعبة حتى الآن، وهو يعود إلى العصر المملوكي، وينسب للسلطان المملوكي، الأشرف شعبان".

ونُقشت على المفتاح آيات قرآنية من سورة الفتح بخط النسخ، بحسب ما ذكره موقع وزارة السياحة والآثار المصرية، كما سجل عليه اسم وألقاب السلطان الأشرف شعبان، ويحمل تاريخ صنعه عام 1363 - 1364 ميلادي.

ويعد المفتاح من القطع الرئيسية الموجودة في المتحف، فهو "ثروة نادرة" بحسب الوصف الذي جاء بمقطع الفيديو، حيث تم نقله إلى الكعبة لفترة من الزمن، ثم أُعيد إلى مصر مرة أخرى.

ومنذ بداية العصر المملكي، كان المفتاح جزءاً من التجهيزات والتحضيرات التي تقوم بها مصر، ثم ترسلها إلى الأراضي الحجازية، من أجل موسم الحج.

وكانت مصر ترسل كسوة الكعبة لمكة بشكل سنوي، مستغرقة ثلاثة أشهر، سواء على ظهر الجمال أو من خلال البحر. وأشار مقطع الفيديو أنه استمرت عملية النقل من العصر المملوكي حتى العام 1963.

وبحسب مقطع الفيديو، كانت تسود الإحتفالات في اليوم الذي يتم فيه نقل الكسوة من مصر إلى المملكة العربية السعودية.

وتتيح وزارة السياحة والآثار المصرية عدداً من الزيارات الإفتراضية وجولات إرشادية لبعض المواقع والمتاحف الأثرية، وذلك عبر الصفحات الرسمية للوزارة ومواقع التواصل الاجتماعي، خلال فترة تواجد الأشخاص في المنازل، ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا المستجد.