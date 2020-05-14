وصف بـ "ثروة نادرة".. مصر تعرض أقدم مفاتيح الكعبة في السعودية بهذا الفيديو
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هل سبق أن تساءلت عن شكل أقدم المفاتيح للكعبة؟ أو ما هي النقوشات التي يحملها؟ أسئلة عديدة تقدم وزارة السياحة والآثار المصرية الإجابة عليها، من خلال فيديو تعريفي داخل متحف الفن الإسلامي.
وفي مقطع فيديو نشره حساب وزارة السياحة والآثار المصرية على موقع "إنستغرام"، تم عرض وشرح "أقدم نموذج باقي من مفاتيح الكعبة حتى الآن، وهو يعود إلى العصر المملوكي، وينسب للسلطان المملوكي، الأشرف شعبان".
ونُقشت على المفتاح آيات قرآنية من سورة الفتح بخط النسخ، بحسب ما ذكره موقع وزارة السياحة والآثار المصرية، كما سجل عليه اسم وألقاب السلطان الأشرف شعبان، ويحمل تاريخ صنعه عام 1363 - 1364 ميلادي.
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تعرف اليوم على أحد أهم القطع الأثرية الفريدة بمتحف الفن الإسلامي، انه "مفتاح الكعبة" الذي يعتبر أقدم نموذج باقى من مفاتيح الكعبة حتى الآن، ويرجع للعصر المملوكى في القرن الرابع عشر الميلادى. ينسب هذا المفتاح للسلطان المملوكى الأشرف شعبان، وقد نقش عليه آيات قرآنية من سورة الفتح بخط النسخ "إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا (١) لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا (٢)" كما سجل على المفتاح اسم وألقاب السلطان الأشرف شعبان، و يحمل المفتاح تاريخ صنعه عام 765 هجرية / 1363- 1364 ميلادية.. Today we show you a unique masterpiece displayed in the Museum of Islamic Arts, the Key of Ka’aba. Made of copper inlaid with silver, it is considered to be the oldest existing model ever seen for keys of the Ka’aba, dating back to the Mamluk period (14century AD) This key belonged to the Mamluk sultan Al-Ashraf Sha’ban. Verses from the Holy Quran are inscribed on the key from Surat Al-Fath as well as the name and titles of sultan al-Ashraf Sha’ban. It’s attributed to 765 AH /1363 -1364 AD. @khaled.elenany #stayhome #staysafe #ExperienceEgyptFromHome
ويعد المفتاح من القطع الرئيسية الموجودة في المتحف، فهو "ثروة نادرة" بحسب الوصف الذي جاء بمقطع الفيديو، حيث تم نقله إلى الكعبة لفترة من الزمن، ثم أُعيد إلى مصر مرة أخرى.
ومنذ بداية العصر المملكي، كان المفتاح جزءاً من التجهيزات والتحضيرات التي تقوم بها مصر، ثم ترسلها إلى الأراضي الحجازية، من أجل موسم الحج.
وكانت مصر ترسل كسوة الكعبة لمكة بشكل سنوي، مستغرقة ثلاثة أشهر، سواء على ظهر الجمال أو من خلال البحر. وأشار مقطع الفيديو أنه استمرت عملية النقل من العصر المملوكي حتى العام 1963.
وبحسب مقطع الفيديو، كانت تسود الإحتفالات في اليوم الذي يتم فيه نقل الكسوة من مصر إلى المملكة العربية السعودية.
وتتيح وزارة السياحة والآثار المصرية عدداً من الزيارات الإفتراضية وجولات إرشادية لبعض المواقع والمتاحف الأثرية، وذلك عبر الصفحات الرسمية للوزارة ومواقع التواصل الاجتماعي، خلال فترة تواجد الأشخاص في المنازل، ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا المستجد.