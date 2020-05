View this post on Instagram

تعرف اليوم على أحد أهم القطع الأثرية الفريدة بمتحف الفن الإسلامي، انه "مفتاح الكعبة" الذي يعتبر أقدم نموذج باقى من مفاتيح الكعبة حتى الآن، ويرجع للعصر المملوكى في القرن الرابع عشر الميلادى. ينسب هذا المفتاح للسلطان المملوكى الأشرف شعبان، وقد نقش عليه آيات قرآنية من سورة الفتح بخط النسخ "إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا (١) لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا (٢)" كما سجل على المفتاح اسم وألقاب السلطان الأشرف شعبان، و يحمل المفتاح تاريخ صنعه عام 765 هجرية / 1363- 1364 ميلادية.. Today we show you a unique masterpiece displayed in the Museum of Islamic Arts, the Key of Ka’aba. Made of copper inlaid with silver, it is considered to be the oldest existing model ever seen for keys of the Ka’aba, dating back to the Mamluk period (14century AD) This key belonged to the Mamluk sultan Al-Ashraf Sha’ban. Verses from the Holy Quran are inscribed on the key from Surat Al-Fath as well as the name and titles of sultan al-Ashraf Sha’ban. It’s attributed to 765 AH /1363 -1364 AD. @khaled.elenany #stayhome #staysafe #ExperienceEgyptFromHome