في تركيا.. اكتشاف جديد عن جانب غامض بأقدم معبد معروف بتاريخ البشرية

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- اكتشف باحثون جزءاً من الغموض الذي يكمن وراء بناء أقدم معبد معروف في تاريخ البشرية.

ويُعد مجمع "Göbekli Tepe" في جنوب شرق الأناضول في تركيا عبارة عن هيكل حجري قديم عمره 11 ألف و500 عام، ويسبق "ستونهنج" (وهو أثر صخري من نوع كرومليش يعود لعصر ما قبل التاريخ في سهل سالسيبري بمقاطعة ويلتشير جنوب غرب انجلترا)، وفقاً لما هو مذكور في بيان صحفي.

مجمع "Göbekli Tepe" في تركيا.

واستخدم الباحثون خوارزمية حاسوب لتتبع التصميم المعماري، وخصوصاً لتتبع ثلاثة من الهياكل المستديرة في المجمع، من أجل تحديد ما إذا وُضعت الأعمدة في مواقعها عن قصد.

وشرح الباحث جيل هاكلاي من سلطة الآثار الإسرائيلية أن "تصميم المجمع يتميز بتسلسل مكاني ورمزي يعكس التغيرات في العالم الروحي والبنية الاجتماعية".

وقاد هاكلاي المشروع مع أستاذ علم الآثار في جامعة تل أبيب، أفي غوفر.

ونُشرت النتائج التي توصلا إليها في مجلد مايو/أيار لمجلة كامبريدج الأثرية.

ويُعتقد أن مجمع "Göbekli Tepe" بُني من قبل صيادين، وأصبح المجمع موضع نقاش أثري منذ أن اكتشفه عالم الآثار الألماني كلاوس شميدت في عام 1994.

وقال هالاكاي: "تشير النتائج التي توصلنا إليها إلى أن التحولات المعمارية الرئيسية خلال هذه الفترة، مثل التوجه إلى العمارة المستطيلة، كانت عمليات قائمة على المعرفة، وقام بها مختصون من الأعلى إلى الأسفل".

ويُعد هذا الاكتشاف مهماً، إذ اعتُقد أن أساليب التخطيط المعماري والهندسة، وخطط الطوابق أتت في وقت لاحق في التاريخ، وفقاً للباحثين.

وفي الواقع، يعتقد البعض أن هذه الأساليب ظهرت قبل أكثر من 10 آلاف و500 عام عندما تحول الصيادون إلى مزارعين منتجين للغذاء.

وقال غوفر: "يقدم هذا البحث معلومات مهمة تتعلق بالتطوير المبكر للتخطيط المعماري.. وهو يفتح الباب أمام تفسيرات جديدة لهذا الموقع بشكل عام".

ويخطط هاكلاي وغوفر إلى استخدام الطريقة ذاتها للتحقق من المواقع الأثرية الأخرى من الفترة الزمنية نفسها.