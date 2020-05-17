دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- عادةً، تكون محمية "سابي ساندز جايم" في جنوب أفريقيا مليئة بالسياح الذين ينفقون أموالاً طائلة. ولكن، في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، يبقى مرشد السفاري الخبير جيمس هندري والمصور أوين ديفيس وحيدين في المحمية.

ويُعد الثنائي جزءاً من 4 فرق توفر جولات مباشرة من "WildEarth"، وهي شركة سفاري افتراضية تبث الرحلات مرتين في اليوم إلى المنازل والشقق حول العالم.

أصبح الأشخاص حول العالم يشاهدون تجارب السفاري عبر الإنترنت.

وفي ظل عمليات الإغلاق في العالم، وبقاء الأطفال في منازلهم بدلاً من الذهاب إلى المدرسة، يرى هندري أن رحلات السفاري الحية في "WildEarth" يمكن أن توفر لهم نوعاً من الشفاء.

أبطال بالنسبة لمن يعانون من الوحدة

يرى مرشد السفاري جيمس هندري أن رحلات السفاري المباشرة في "WildEarth" يمكن أن توفر نوعاً من الشفاء.

وفي هذه الفترة، يبقى هندري مع الفهود وهو يتتبع إشاراتها التي تنطلق من الجزء الخلفي من مركبة "لاند روفر" الخاصة به عبر جهاز هوائي الأمواج الدقيقة من غرفة تحكم "WildEarth"، والتي تقع على بعد عدة أميال.

يقوم فريق من 3 أشخاص باستقبال الأسئلة من الجماهير خلال البث.

وفي مبنى حجمه أكبر من كوخ بقليل، يقوم فريق استوديو بتفقد إشارات البث، ويقوم باستقبال أسئلة من جمهوره الحيّ أيضاً.

وبثت "WildEarth" رحلات سفاري مثل هذه لأكثر من عقد، ولكن، منذ بداية الجائحة، زادت نسبة المشاهدات بنسبة 5 أضعاف.

وقال المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة "WildEarth"، جراهام والينغتون: "لدينا الكثير من الرسائل من الأشخاص الذين يقولون إن هذا الأمر منقذ للحياة، وأنهم يشعرون بالوحدة الشديدة إلى درجة أنهم يحتاجون إلى التواصل".

وأشار والينغتون إلى أن التكنولوجيا ليست العنصر الجاذب للجماهير الإفتراضية، والتي أصبحت سهلة الإستعمال بمرور الوقت، بل الصلة بين المرشدين، والقصص، والحيوانات.

مشاكل مع البشر

لموظفي السفاري دور في الحفاظ على الحيوانات أيضاً.

ولا توفر الجولات الإفتراضية الدخل لمحميات مثل "سابي ساندز جايم"، فهي تحتاج إلى تواجد السياح وأموالهم.

وقال مالك "Cheetah Plains" وهي محمية صيد فاخرة ضمن محمية "سابي ساندز"، جابي فان نيكيرك، إن السياحة تُبقي حيوانات وحيد القرن، والفهود، والفيلة، والنمور على قيد الحياة.

لا توفر الجولات الافتراضية الدخل للمحميات.

وفي ظل الجائحة، تحتاج شركات السفاري لمواصلة دوريات مكافحة الصيد غير القانوني، وجهود أخرى.

وأضاف فان نيكيرك أن الحيوانات "لا تزال تحتاج للحماية ضد البشر".

الدفع مقابل المشاهدة

تدرس شركات السفاري توفير جولات افتراضية عن طريق نظام الدفع مقابل المشاهدة.

وفي ظل القيود المفروضة على السفر، تتوقع مديرة التسويق في "Beyond&" التي تُعد واحدة من أكثر رحلات السفاري العالمية الفاخرة نجاحاً، نيكول روبرتسون، أن شركتها ستعاني من أزمة دخل ستستمر من 12 إلى 15 شهر.

وعقدت "Beyond&" شراكة مع "WildEarth" للسماح للأشخاص والزبائن المستقبليين المحتملين برؤية جمال محمية "Ngala" الخاصة بهم داخل حدود حديقة "كروجر" الوطنية".

مع ذلك، يخشى والينغتون أن ذلك لن يكون كافياً، وهو يرغب مع فريقه بتطوير منتجهم من أجل تحقيق الدخل عبر رحلات السفاري الإفتراضية.

وإذا دفع الأشخاص الآلاف لزيارة المحميات بشكل شخصي، فهناك احتمال أن لديهم القدرة لدفع جزء صغير من هذا المبلغ للقيام بذلك عن طريق نظام الدفع مقابل المشاهدة.