✨إني أتجمد✨ . . حالياً في كندا تعتبر المحطة الثالثة من رحلتي التوثيقية بعنوان تحت الصفر بين القطبين☃ . رغم حرارة واشعة الشمس تجمدت ودرجة البرودة تجاوزت 29- تحت الصفر . سبحان عظمة الخالق أبدع في كل شي❤ . . خواتي واخواني وربعي وزملائي أحبكم ومأستغني عن دعواتكم وكلامكم الايجابي😍🙏🏼 . .