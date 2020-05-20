هل تجازف بحياتك من أجل صنع "ألذ خبز في العالم"؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تتزيّن موائد الطعام خلال شهر رمضان بالعديد من الأطعمة التي تزداد لذتها خلال هذا الشهر. ومن الوجبات التي تزين موائد السعوديين في الأحساء هي الخبز الأحمر! فهل سمعت عنه؟ وما الذي يعطيه لونه الأحمر غير المعتاد؟

ويحصل الخبز الأحمر على مذاقه الطيب وقيمته الغذائية العالية من التمر، كما يعطي هذا المُكوّن الخبر لونه الأحمر الذي يميزه عن باقي المخبوزات، بحسب ما ذكره الموقع الرسمي لوكالة الأنباء السعودية "واس".

ويُحضّر هذا الخبر في فرن تنور فخاري، وتتضمن مكوناته أيضاً عناصر مثل القمح، والتمر، والهيل، والزعفران، والحُلوة الحساوية، والسمسم، والحبة السوداء.

يُحضّر الخبز الأحمر في فرن تنور.

وأشارت "واس" إلى أن الطلب على الخبز الأحمر يزداد خلال رمضان، وأن الآلات الحديثة لم تحد من رغبة الأشخاص لتناول الخيز الذي يُحضّر في فرن التنور.

وما يميز الخبز الأحمر هو نوع التمر الذي يـُستخدم لتحضيره، إذ يحرص الخبازون على اختيار أجود ما تنتجه مزارع الأحساء من تمر "الخلاص"، وفقاً لما هو مذكور.

يحصل الخبز الأحمر على لونه المميز من التمر الذي يُعد من مكوناته.

وبحسب ما قاله أستاذ علوم الغذاء والتغذية في كلية العلوم الزراعية والأغذية في جامعة الملك فيصل في الأحساء، ناشي بن خالد القحطاني، يُعد الخبز الأحمر غنياً من الناحية الغذائية والصحية بشكل أكبر بالمقارنة من المخبوزات الأخرى.

يساعد الخبز الأحمر على الشعور بالشبع لفترات طويلة.

ويعود السبب إلى استخدامه لمواد غذائية مثل طحين البر، ونقيع التمر (أي ماء التمر)، الذي يتميز بارتفاع محتوى سكر التمر، والحبة السوداء، وهي مكونات ذات قيمة غذائية عالية.

ويساعد تناوله على الشعور بالشبع لفترات طويلة أيضاً بسبب ما يحتويه من كمية كبيرة من الألياف الغذائية، وفقاً لـ"واس"، ما يجعله مثالياً أثناء الصيام في رمضان.