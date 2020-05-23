ما أهم التغيرات على قطاع السفر في زمن كورونا؟

خطوة بخطوة.. كيف تحافظ على سلامتك من الفيروسات خلال السفر؟

مراسل CNN يوثق رحلته مع قيود كورونا.. هل بات ذلك مستقبل السفر؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تطورت أزياء مضيفي الطيران بشكل كبير على مر الأعوام لتعكس صيحات الموضة، والعالم المُتغير. ولكن، لم يتوقع أحد أن تبدو أزياء هذا العام بهذه الطريقة.

وتُعد الخطوط الجوية القطرية واحدة من العديد من شركات الطيران التي وفرت معدات الحماية الشخصية لطاقمها في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

يجب على جميع مضيفي الطيران في الخطوط الجوية القطرية ارتداء بدلة المواد الخطرة فوق زيّهم.

ومن الآن، يتوجب على جميع مضيفي الطيران ارتداء بدلة المواد الخطرة فوق زيّهم، إلى جانب نظارات واقية، وقفازات، وأقنعة أثناء الرحلات الجوية.

احتياطات إضافية

وإلى جانب ذلك، سيُطلب من الركاب ارتداء أغطية الوجه أو الأقنعة على متن جميع رحلات الخطوط الجوية القطرية اعتباراً من 25 مايو/أيار.

وتوصي شركة الطيران أن يجلب المسافرون أقنعتهم الخاصة لكي "يكونوا متأكدين من مناسبته لهم"، وفقاً لما ذكرته في موقعها الرسمي عبر الإنترنت.

وبحسب بيان رسمي، كان الطاقم يرتدي معدات الحماية الشخصية بالفعل، مثل الأقنعة والقفازات خلال الرحلات الجوي لعدة أسابيع. ومع ذلك، أُضيفت هذه التدابير "المؤقتة" كإجراء وقائي إضافي.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية، أكبر الباكر: "تطبق الخطوط الجوية القطرية هذه الإجراءات الجديدة للتأكيد على الحرص الكبير الذي توليه للمحافظة على صحة وسلامة المسافرين وطواقم الطيران، وللمساهمة في الحد من انتشار فيروس كورونا".

وأضاف الباكر: "وبصفتنا شركة طيران عالمية، نحافظ على تطبيق أعلى معايير النظافة والتعقيم لكي نتمكن من العودة بالمسافرين إلى بلدانهم بأمان خلال هذه الأوقات الحرجة".

وستزود الشركة أيضاً مطهرات يد يستطيع الطاقم والركاب من استخدامها.

"الوضع الطبيعي الجديد"

وأتت هذه الخطوة بعد أسابيع من إطلاق الخطوط الجوية الفلبينية "AirAsia" زيّاً جديداً يتضمن معدات الحماية الشخصية.

وتُعد الخطوط الجوية القطرية واحدة من العديد من شركات الطيران التي تصر على ارتداء الركاب أغطية الوجه أو الأقنعة خلال الرحلات الجوية اتباعاً لإرشادات مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها.

ومع ذلك، يبدو أن هناك بعض الارتباك بين شركات الطيران الأمريكية فيما يتعلق بالأقنعة والركاب.

وبينما نصحت خطوط "ساوث ويست" الجوية طاقمها بعدم منع الركاب من الصعود على متن الطائرة في حال رفضوا ارتداء الأقنعة حسب مذكرة داخلية حصلت عليها CNN، تصر سياسات الخطوط الجوية الأمريكية على أن الزبائن قد يُمنعوا من الصعود على متن الطائرة لعدم ارتداء الأقنعة.

وأما شركة "جيت بلو"، فتنص سياستها على أنه "سيتم منع العملاء الذين يرفضون الامتثال لسياستنا من الصعود على متن الطائرة".