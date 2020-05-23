ما أهم التغيرات على قطاع السفر في زمن كورونا؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- ليس هناك شيء أفضل من الغطس في مسبح منعش في يوم صيفي مشمس، ولسوء الحظ، لا يمتلك معظم الأشخاص حمامات سباحة خاصة بهم، وإلى جانب ذلك، جعلت جائحة كورونا زيارة معظم حمامات السباحة العامة أمر غير قابل للنقاش.

وقد يكمن الحل في "Swimply"، وهو عبارة عن تطبيق وموقع عبر الإنترنت يُظهر للمرء حمامات السباحة المتاحة.

ويُعد هذا التطبيق من بنات أفكار رائد الأعمال الذي يبلغ من العمر 23 عاماً، بونيم لاسكين، وهو بمثابة ""إير بي إن بي خاص بحمامات السباحة".

مسبح للإيجار في لاس فيغاس بالولايات المتحدة.

وأطلق لاسكين نسخة تجريبية في صيف عام 2018 وطرح فكرته في حلقة من البرنامج التلفزيوني "Shark Tank" تم بثها في وقت سابق من هذا العام.

ومع أن فكرته لم تحظى بالتمويل، إلا أن شركته حظت ببداية جيدة.

مسبح في أمهرست في ماساتشوستس.

وقال لاسكين، وهو المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "Swimply"، في بيان صحفي: "يمكن أن يكون امتلاك مسبح أمرا باهظ الثمن، ولكن لا يجب أن يكون الاستمتاع بواحد أمراً مكلفاً".

وأضاف لاسكين: "نحن نسعى لإضفاء طابع ديموقراطي على تجربة حمامات السباحة حتّى يتمكن الجميع من الاستمتاع بهروب فوري من الواقع، حتّى لو كان الأمر في فناء خلفي في آخر الشارع".

التخطيط لحفلات حمامات السباحة

وتُعد عملية العثور على حمام سباحة بسيطة، وباستخدام الموقع الذي تفضله، يعرض تطبيق "Swimply" لمستخدميه الخيارات المتاحة والأقرب إليهم.

ويبلغ متوسط إيجار حمامات السباحة 45 دولار في الساعة، ويعتمد الأمر على المسبح، ووسائل الراحة الإضافية المتوفرة فيه، مثل ملاعب التنس، وحمامات البخار على سبيل المثال.

ووفقاً للبيانات التي قدمتها "Swimply"، لدى التطبيق 60 ألف شخص مسجل من محبي السباحة.

وفي هذا الصيف، يوفر التطبيق أكثر من 3 آلاف مسبح في 26 ولاية في الولايات المتحدة، إضافةً إلى مجموعة أصغر في كندا وأستراليا.

ضمان السلامة والنظافة

ومن المؤكد أن ما يدور في ذهن جميع الأشخاص هو عنصر السلامة.

وبحسب ما ذكرته مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها، إن بقاء فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في الماء المكلور بشكل جيّد أمر غير محتمل.

ويجب أن تكون حمامات السباحة التي تستضيف الأشخاص متوافقة مع تدابير السلامة الخاصة بمراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها لضمان تطهير حماماتها بشكل كامل.