مراسل CNN يوثق رحلته مع قيود كورونا.. هل بات ذلك مستقبل السفر؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قد تكون تجربة زيارة المنتزهات مختلفة في هذه الأيام بسبب الإجراءات التي يجب اتباعها في ظل جائحة فيروس كورونا، ولكن، وجد هذا المنتزه في ولاية فلوريدا الأمريكية طريقة غريبة وأكثر بهجة لمساعدة الأشخاص في الحفاظ على مسافة التباعد الاجتماعي اللازمة بينهم.

وقدم منتزه "Gatorland" قرد "Skunk Ape" لمساعدة زوار المنتزه على الالتزام بالتباعد الاجتماعي بطريقة ممتعة.

وشارك المنتزه، الذي أعاد فتح أبوابه السبت، بمقطع فيديو على "يوتيوب" عن قرد "Social Distancing Skunk Ape".

ابتكر منتزه "Gatorland" في أمريكا طريقة فريدة لضمان التباعد الاجتماعي بين الزوار.

وشرح المنتزه عن إجراءاته الخاصة لمكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، والتي تُعد واحدة من أكثر جهود السلامة إبداعاً.

وفي البداية، تظهر متحدثة في الفيديو تشير إلى أن هدف المنتزه هو توفير "المتعة والأمان".

ولاحقاً، يظهر القرد بين أوراق الأشجار الكثيفة ليقوم بالتفريق بين شخصين يسيران معاً بشكل قريب أكثر من اللازم.

القصة الأصلية

وطور المنتزه شخصية القرد والزي الخاص به كجزء من برنامج "هالوين" العام الماضي، بحسب ما ذكره الرئيس والمدير التنفيذي لمنتزه "Gatorland"، مارك ماكهيو لـCNN في مقابلة عبر البريد الإلكتروني.

وأثناء الحديث عن جهود المنتزه الخاصة بالسلامة، اقترح كارلوس نافارو، وهو شخصية إذاعية صباحية محلية أن يخصص المنتزه القرد لتطبيق التباعد الاجتماعي، وفقاً لماكهيو.

وقال ماكهيو: "بدأنا في تطوير حملة حول هذا الصديق المُغطّى بالشعر فوراً".

ما رد فعل زوار المنتزه؟

وأشار ماكهيو إلى أن ضيوف المنتزه غير متأكدين مما يجب عليهم الشعور به تجاه القرد، إذ أنه كثيف الشعر، ويصدر الكثير من الأصوات، و"يأخذ وظيفته على محمل الجد بشدّة". كما أن الزوار ليسوا معتادين على لجوء الأعمال التجارية إلى تطبيق منهج مبهج لتطبيق إجراءات جدّية تتعلق بالسلامة.

رسالة جادة في الوقت ذاته

ونشر منتزه "Gatorland" جهوده في الحفاظ على أمان المنتزه عبر الإنترنت، وهي تتضمن وضع علامات واضحة لمسافة التباعد الاجتماعي بين الأشخاص، وخلال ركوب الألعاب، أو انتظار العروض، وشراء الطعام.

ويتم فحص درجة حرارة الموظفين قبل العمل، ويجب عليهم وضع أقنعة الوجه، ويتم تشجيع الضيوف أيضاً على وضع الأقنعة.

وإلى جانب ذلك، يحرص المنتزه على تنظيف الألعاب والمقاعد بعد كل استخدام.

وقال ماكهيو: "قمنا بتطبيق كم هائل من التغييرات المادية والتشغيلية لضمان سلامة ضيوفنا وموظفينا".