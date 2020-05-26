دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- مع اقتراب الصيف، يصبح الجو أكثر رطوبة يوماً بعد يوم، لذا يمكنك الإسترخاء على الشاطئ أو القفز في مسبح بارد، ولكنك أيضاً لا تريد حمل فيروس كورونا معك إلى المنزل.

وهذا الصيف يمكنك قضاء وقت ممتع بدون خوف، طالما أنك تتبع تدابير التباعد الاجتماعي التي اُعتمدت خلال الأشهر القليلة الماضية. وما عليك سوى القيام بذلك بينما تطفو فوق عوامة في حوض السباحة.

تسببت هذه الحشود في هونتينغتون بيتش، كاليفورنيا، في أواخر أبريل / نيسان الماضي، بقرار حاكم الولاية الأمريكية، غافن نيوسوم، بإغلاق جميع الشواطئ المقاطعة

وقد سألنا خبيرين في الأمراض المعدية عن كيفية الحصول على متعة خالية من فيروس كورونا خلال التواجد بالوجهات المائية، إليك نصائحهما لصيف مشمس وأكثر أماناً:

قبل الذهاب

يُعتقد أن خطر العدوى أقل في الخارج، حيث يمكن أن تهب الرياح وتبعد الفيروس، ولكن مثل أي شيء في عصر فيروس كورونا، هناك خطر في الترفيه، وفقاً لما قاله الدكتور ويليام شافنر، اختصاصي الأمراض المعدية في المركز الطبي بجامعة فاندربيلت والمستشار لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

عليك معرفة بروتوكول السلامة داخل حمام السباحة أو على الشاطئ

هل المسبح أو الشاطئ يقيدان عدد الأشخاص الذين يمكنهم الوصول في وقت واحد؟ قد تطلب بعض المرافق من الزوار المغادرة بعد انتهاء الوقت المخصص لهم للحد من السعة.

كن جهازاً

قد لا يتم تطهير كراسي الشاطئ المشتركة بين ذهاب وقدوم الزوار. لذا يمكنك إحضار مناديل معقمة لتنظيف مقعدك عند وصولك. كما يجب عليك أيضاً إحضار قناع وجه من القماش (أو اثنين، في حالة تبلل أحدهما) لوضعه فور الخروج من المياه.

رواد الشاطئ بمدينة كليرواتر بفلوريدا

داخل المياه

تقول المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إنه من غير المحتمل أن ينتشر فيروس كورونا في المياه. إذ يمكن للمواد الكيميائية المطهرة، مثل الكلور، أن "تعطل" فعالية الفيروس في مياه المسبح. ولم تحدد مراكز السيطرة على الأمراض المدة التي يستغرقها تعطيل فعالية الفيروس.

وهذا التوجيه لا يشمل المياه المالحة أو المياه العذبة. ولا يزال هناك الكثير مما لا نعرفه عن مرض فيروس كورونا المستجد، لذا فإن الخطوة الأكثر آماناً هي الحفاظ على مسافة كافية مع الآخرين.

لا تضع قناعاً داخل المياه

أولاً لن يكون القناع عملياً، كما يمكن أن يكون القناع الرطب خطيراً إذا كان يعيق تنفسك. ضع القناع عندما تخرج.

حافظ على المسافة الخاصة بك

تذكر أن البشر هم من ينقلون الفيروس وليس المياه. فلا تسبح قريباً من أشخاص آخرين.

تدرب على النظافة الجيدة

لا تنظف أنفك أو تبصق في حوض السباحة أو بالقرب من شخص آخر. وإذا أمكن، اخرج من المياه واستخدم منديلًا للسعال أو العطس، ثم اغسل يديك، فغسل اليدين المتكرر أمر ضروري أيضاً، حتى وإن كنت تسبح.

هذه العائلة، التي تزور شاطئ ديلراي في فلوريدا في وقت سابق من هذا الشهر ، تبتعد عن الآخرين، تماماً كما يقترح خبراء الأمراض المعدية

على اليابسة/ خارج المسبح

وقال الدكتور توماس فيتك، رئيس قسم الطب في كلية لويس كاتز للطب في جامعة تمبل وأخصائي الأمراض المعدية، إن خبراء الأمراض المعدية "يتفاءلون بحذر" بأن الناس يمكنهم الاستمتاع بالهواء الطلق هذا الصيف دون إصابة إذا قاموا بذلك بشكل صحيح.

وأشار فيتك إلى أن العديد من الشواطئ التي أعيد فتحها تحد من الأنشطة التي يمكن ممارستها، ولكن لا يوجد ما يضر بشأن الاسترخاء أو التشمس طالما كنت أنك تحافظ على المسافة بعيداً عن الآخرين.

حافظ على المسافة الخاصة بك

حافظ على مسافة 6 أقدام على الأقل من الأشخاص الآخرين خارج المياه أيضاً. وفي توجيهاتها بشأن مرافق المياه الترفيهية، توصي مركز السيطرة على الأمراض المرافق بترك مساحة 6 أقدام على الأقل بين كراسي الاستلقاء تحت الشمس، بحيث لا يتنفس الزوار الهواء ذاته.

عليك معرفة متى تكون المرافق مزدحمة ولا يتوجب البقاء فيها

لدى الجميع الفكرة ذاتها للتغلب على الحرارة، ومفادها: اذهب إلى المياه. ونصح فيتك بأنه إذا وصلت وكانت المرافق مزدحمة للغاية للحصول على بعض المساحة، قد يكون من الأفضل أن تعود أدراجك.

ضع قناعاً

أشار شافنر، إلى أنه سواءاً كنت داخل مرحاض عام، أو بموقف السيارات، فمن الأفضل وضع قناعك دائماً لأنك قد تخالط الآخرين.

يرتدي راكبو الدراجات والمشاة على طول الشاطئ في مدينة هونتينغتون بيتش بكاليفورنيا أقنعة لأنهم يتواجدون حول الغرباء في الأماكن العامة

مع أشخاص آخرين

أوضح فيتك، أنه لا يجود خطر باستكشاف الواجهات المائية العامة مع الأشخاص الذين كنت تعزل نفسك معهم منذ أكثر من أسبوع. ولكن، إذا كنت تتواجد بالقرب من الغرباء أو أصدقاء لم ترهم منذ بعض الوقت، فاعلم أن المخاطر تزداد.

بينما يذكّر شافنر بأنه كلما كانت المجموعة أكبر، كلما زادت المخاطر.

ابق في المنزل إذا كنت عرضة للخطر

أما عن الأشخاص الأكثر عرضة للخطر، مثل كبار السن والأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة، فيجب عليهم الحذر، لأنهم إذا أصيبوا بالعدوى، فمن المرجح أن يصابوا بشدة بمرض فيروس كورونا.

ضع قناعاً

إذا كنت ترغب بشدة في الرفقة مرة أخرى، فقد اقترح فيتيك وضع قناعك إذا أمكن، وقال شافنر إن ذلك ينطبق على الأشخاص على متن القوارب والمركبات المائية الأخرى أيضاً.

حدد وقتاً للقاء

وتزيد مخالطتك لشخص آخر من خطر الإصابة بالعدوى. فمن الأفضل ألا تستمر طويلاً، لذا حدد مدة اللقاء والتزم بها.

اجعل دائرتك صغيرة

إذا كنت قد تمسكت بقاعدة مراكز السيطرة على الأمراض المتعلقة بمجموعة العزل الخاصة بك، وهي أن "لا تزيد عن 10 أشخاص" ، فهذا رائع. بخلاف ذلك، ارفض الدعوة إلى الحفلات أو أي تجمعات ستضعك وسط حشد.

في الطقس الحار

ويتوق العلماء لمعرفة ما إذا كان الفيروس يضعف في الصيف، وأظهرت إحدى التجارب أن الأشعة فوق البنفسجية والمطهر قد يقتلان فيروس كورونا على مقعد الشاطئ. ومع ذلك، يرى شافنر أنه من الأفضل عدم المراهنة على طقس الصيف لحمايتك.

حافظ على النظافة الجيدة

لن ينظف ضوء الشمس يديك. عليك غسلهما بشكل متكرر عندما تكون بالقرب من أشخاص آخرين في الأماكن العامة.

لا تنس واقي الشمس

القناع يحمي فقط النصف السفلي من وجهك، تذكر أن تضع واقي الشمس بانتظام عندما تواجه الشمس، وإذا واجهتك مشكلة، اطلب من أحد أعضاء فريق العزل الخاص بك المساعدة، ولا تنس أن تقليل الاختلاط بالغرباء أمر أساسي.