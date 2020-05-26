رغم الخوف من فيروس كورونا..حشود تتجمع على شواطئ في أمريكا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أظهرت العديد من الصور ومقاطع الفيديو الخاصة باحتفالات يوم الذكرى في الولايات المتحدة، توافد حشود كبيرة إلى الشواطئ خلال عطلة نهاية الأسبوع، ولكن إجراءات التباعد الاجتماعي غابت عن المشهد في ظل جائحة فيروس كورونا.

ومن ولاية فلوريدا وصولاً إلى كاليفورنيا، خرج الأمريكيون للإستمتاع بعطلة نهاية الأسبوع بعدما خففت الولايات القيود المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا.

ولاية الشمس المشرقة

لقطات جوية من مقاطعة فولوسيا تظهر حشوداً كبيرة تسد شوارع مدينة دايتونا بيتش

وفي فلوريدا، التي تلقب بـ"ولاية الشمس المشرقة"، تم تحديد موعد لحدث يسمى أورلاندو تغزو دايتونا، "Orlando Invades Daytona"، ولكن أُلغي من قبل المروجين بناءً على طلب قسم الشرطة، وذلك وفقاً لما قاله قائد شرطة مدينة دايتونا بيتش، كريج كابري، خلال بيان صحفي، الأحد.

وقد تم الترويج لهذا الحدث بشكل كبير بالفعل عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ولا تزال حشود كبيرة تجلب الفوضى في أعقاب نزولها إلى المدينة.

وقال كابري إن هناك 6 أشخاص أصيبوا بطلق رصاص مساء السبت بالقرب من الشاطئ. وأفادت الشرطة بأن مشتبهاً به رهن الاعتقال ولا يزال التحقيق جارياً.

وفي وقت سابق من يوم السبت، تسبب حشد مؤلف من ما يزيد على 5 آلاف شخص في مشاكل. وتظهر مقاطع الفيديو الجوية تجمع الحشد الكبير وسط غياب واضح لممارسات التباعد الاجتماعي.

وأظهرت لقطات من طائرات الهليكوبتر التابعة لمقاطعة فولوسيا رجلاً يجلس فوق سيارة متوقفة أمام أحد مطاعم الوجبات السريعة، ويلقي النقود على مجموعة كبيرة من الأشخاص المجتمعين حوله.

وخلال المؤتمر الصحفي، أوضح شريف مقاطعة فولوسيا، مايك تشيتوود، أن الرجل كان يصوّر مقطع فيديو غنائي، وأن السلطات تتفقد اللقطات في محاولة للتعرف على ملامحه لإلقاء القبض عليه.

كما أعرب تشيتوود عن سعادته بالطريقة التي عمل بها الضباط والنواب ودورية الشاطئ معاً من أجل تهدئة ما كان يمكن أن يكون حادثاً فوضوياً.

حظي شاطئ بنساكولا بحشد كبير يوم السبت بتاريخ 23 مايو/أيار الجاري

أما شاطئ بينساكولا، فالبرغم من ازدحامه، إلا أنه كان أكثر هدوءاً، حيث نصب رواد الشاطئ مظلاتهم الشمسية على بعد 6 أقدام من بعضهم البعض.

ورغم أن الشواطئ في ميامي بقيت مغلقة، إلا ذلك لم يمنع الناس من الخروج. وذكرت شبكة "WPLG" أن الممرات المائية في ميامي كانت تملأها القوارب، وعلى متنها متشمسين لا يضعون الأقنعة الواقية.

الحدائق مكتظة

جزيرة ساوث بادري آيلاند في ولاية تكساس

وفي أقصى الشمال، اكتظت حديقة في إنديانا بحشود احتفلت بعطلة نهاية الأسبوع، حسبما أفادت "WBBM" المتعاونة مع CNN على شاطئ بحيرة انديانا ديونز الوطنية.

وفي تكساس، تم إغلاق أربعة متنزهات في مقاطعة ترافيس بعد الوصول إلى طاقتها الاستعابيتها القصوى، وفقًا لشبكة "KEYE" التابعة لـ CNN.

وأشارت تغريدات من حساب مقاطعة ترافيس باركس الرسمي على "تويتر" إلى أنه تم إغلاق كل من حديقة "Pace Bend Park"، و"Milton Reimers Ranch Park"، و"Arkansas Bend Park"، و"Mansfield Dam Park" بسبب العدد الكبير من الزوار.

وأفادت شبكة "KRGV" المتعاونة مع CNN أن جزيرة ساوث بادري بولاية تكساس شهدت يوم الجمعة عشرات الزوار على شواطئها وفي حاناتها.

وأما عن شاطئ بلايا ديل ري في كاليفورنيا، فلم يكن مكتظًا، ولكن راكبي الدراجات استفادوا من ذلك مع مراعاة وضع الأقنعة.

وقالت إحدى الراكبات لـ CNN إنها شاهدت الكثير ممن يضعون الأقنعة، وترى أن ذلك دليل على أن الناس يهتمون ببعضهم البعض في تلك المنطقة.

لم يمنعهم الطقس

يستمتع حشد كبير بالتجول ببلدة أوشن سيتي في ولاية ماريلاند يوم الأحد، بتاريخ 24 مايو/ أيار الجاري

وفي ولاية ماريلاند، كانت شواطئ بلدة أوشن سيتي مزدحمة بالناس، ولكن مع انخفاض درجات الحرارة، ارتدى الناس الكنزات ذات الأكمام الطويلة للتجول على ممرات المشي.

أما في فرجينيا، فقد تجول بعض الأشخاص على طول الشاطئ وهم يرتدون ملابسهم، ليستمتعوا بالنسيم العليل.

وفي الشمال، في ولاية نيوهامبشاير، كانت المحلات التجارية مفتوحة بالرغم من إغلاق الشواطئ.