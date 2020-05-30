خمور منذ 100 عام بحطام سفينة من الحرب العالمية الأولى

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- عثر زوجان بريطانيان على حطام طائرة مقاتلة من الحرب العالمية الثانية في شاطئ شمال شرق إنجلترا، ويُعتقد أنها طائرة من طراز "Bristol Beaufighter TF.X".

وكانت ديبي هارتلي التي تبلغ من العمر 51 عاما، وهي تعمل كمشرفة للمستودعات، وشريكها غراهام هولدن، وهو سائق شاحنات يبلغ من العمر 54 عاما، يمشون برفقة كلبهما بوني على شاطئ في بلدة كليثوربيس عندما عثروا على الطائرة.

عثر الثنائي ديبي هارتلي وغراهام هولدن على حطام الطائرة في شاطئ بإنجلترا.

وقال الشريكان إنهما لم يدركا ما كان أمامهما في البداية، وأمضى الاثنان 45 دقيقة في استكشاف الحطام والتقاط صور له قبل التعرف إليه،.

كان الثنائي برفقة كلبهما الأليف بوني.

وبعد عودتهما إلى المنزل لإجراء بحث، وجدوا أن الطائرة تعود إلى الحرب العالمية الثانية.

وأكد متحف القوات الجوية الملكية البريطانية "RAF" لـCNN أنه يعتقد أن الطائرة من طراز "Bristol Beaufighter TF.X"، وأن الرقم التسلسلي للطائرة هي "JM333"، إضافةً لكونها من أسطول "254".

مثال محفوظ بشكل جيد لطائرة من طراز "Bristol Beaufighter TF.X" في متحف القوات الجوية الملكية البريطانية في لندن.

وفي بيان لـCNN، قال رئيس مجموعات متحف القوات الجوية الملكية البريطانية، إيان ثيرسك، إن الطائرة تحطمت بعد وقت قصير من إقلاعها من بالقرب من "نورث كوتس" في لينكونشاير بعد تعطل كلا المحركين في 21 أبريل/نيسان من عام 1944.

وأضاف ثيرسك: "لم يصب الطاقم بأذى، وهربوا إلى بر الأمان".

وفي حديث مع CNN، أكدت هارتلي أنها فوجئت بالعثور على الحطام "المدهش"، وذلك عند الأخذ بعين الاعتبار أنها مشت على هذا الشاطئ مع شريكها عدة مرات من قبل، وقالت: "لم يسبق لي أن رأيت شيئاً كهذا من قبل في حياتي".

وأضافت هارتلي: "عاش شريكي في كليثوربيس لمدة 30 عاماً، كما أنه مشى في المسار ذاته (طوال الوقت)، ولم يسبق له مصادفة الأمر من قبل".

ولكن بسبب الخطر الناجم عن المد غير المتوقع على شاطئ كليثوربيس، تم تحذير الأشخاص من البحث عن الحطام.

وكتب خفر السواحل الخاص بكليثوربيس عبر موقع "فيسبوك": "نحن نعلم أنه سيكون هناك اهتمام من قبل العديد من الأشخاص، ولكن يجب علينا ضمان سلامة الجميع. ولذلك، نحن نطلب من الأشخاص عدم زيارة الموقع لأن القيام بذلك ليس آمناً".