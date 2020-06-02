بعيدا عن صخب دبي..ما هي النشاطات التي يمكنك ممارستها في حتا؟

في قلب دبي..يمكنك رؤية غروب الشمس من أعلى نقطة في العالم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قد يراودك ألف سؤال وسؤال عن شكل كوكب المريخ، وكيف يمكن أن تكون الحياة عليه؟ وربما تكون أجوبة هذه الأسئلة غير واضحة بشكل تام، ولكن هذا لا يعني أنك لا تستطيع رؤية كوكب شبيه على أرض الواقع!

المكان ليس بعيداً جداً كما تظن، فكل ما عليك فعله هو أن تحزم أمتعة التصوير، كما فعل المصور الإماراتي، محمد أحمد أهلي، والاتجاه إلى منطقة حتا الجبلية، في مدينة دبي.

ويميل المصور الإماراتي إلى رصد جمال الطبيعة واللحظات النادرة، حتى أصبحت الكاميرا رفيقته لجميع رحلاته ومغامراته، أبرزها رحلة أهلي إلى براكين هاواي الثائرة، في عام 2018.

ولطالما شعر المصور بالانبهار بجمال طبيعة هذه المنطقة الجبلية.. وفي حديثه مع موقع CNN بالعربية، قال: "طبيعتها مختلفة تماماً، فهي مشابهة لمجموعة صور رأيتها، عبر الإنترنت، لكوكب المريخ".

وستلاحظ أن صور أهلي تسعى إلى إبراز التفاصيل والشقوق الجبلية في حتا. ليس ذلك فحسب، وإنما تعكس صوره الجبال الحمراء، التي تميل إلى اللون البني، وهي مختلفة عن جبال الإمارات، بحسب قول المصور الإماراتي.

وبحسب وزارة التغير المناخي والبيئة في الإمارات، تعتبر محمية حتا الجبلية مقصداً مثيراً لراكبي الدراجات الجبلية، والمغامرين، ومحبي الطبيعة، وذلك بسبب طبيعتها الصخرية الخلابة، وهوائها النقي، وبيئتها الفطرية. وتعد المحمية موطناً لأكبر مجموعة من حيوانات الطهر العربي المهددة بالانقراض في دولة الإمارات.

وستجد الكثير من النشاطات التي يمكن ممارستها في محمية حتا الجبلية، بدءاً من عبور التضاريس الوعرة على دراجة جبلية، إلى التجديف بقوارب الكاياك والاستمتاع بمنظر المياه الفيروزية الهادئة.

ويُذكر أن محمية حتا الجبلية تقع في جبال الحجر، الممتدة من الساحل الشرقي لسلطنة عمان إلى شمال الإمارات.

ومن المعالم الأخرى التي يمكن زيارتها في المنطقة، بحسب موقع "Visit Dubai"، فهي قرية حتا التراثية. وإذا تساءلت يوماً عن الحياة الإماراتية قديماً، فهذه القرية تحتضن آثاراً ووثائق من الماضي، لتساعدك في التعرف على تراث دبي عن كثب.

ليس ذلك فحسب، وإنما أيضاً تعكس الشكل الذي كانت عليه القرى الإماراتية في القرون الماضية. فتعود بك بالزمن إلى الوراء حتى تستكشف القلاع والمنازل والمساجد، المبنية من أشجار النخيل والطين والأحجار.

ويحرص أهلي، وهو يمارس التصوير منذ 10 أعوام، على استكشاف أماكن مختلفة في دولة الإمارات، مع التركيز على الظروف المناخية، التي تؤثر على بعض المناطق.