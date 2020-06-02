"قريباً".. ولي عهد دبي يشارك صورة تذكرة طيران إلى لندن تحمل اسمه

ما أهم التغيرات على قطاع السفر في زمن كورونا؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- شارك ولي عهد دبي، الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، صورة لتذكرة طيران تحمل اسمه.

ومن خلال خاصية "القصص"، شارك الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الإثنين صورة لتذكرة سفر على متن طائرة تابعة لطيران الإمارات، عبر حسابه الرسمي في "إنستغرام".

صورة شاركها ولي عهد دبي، الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، عبر خاصية "القصص" في "إنستغرام".

وتحمل التذكرة اسمه، وتاريخ 1 يونيو/حزيران، وهي تظهر أنها لرحلة مُتجهة إلى مطار "هيثرو" في العاصمة البريطانية لندن.

ورافقت الصورة عبارة تقول: "قريباً".

وفي اليوم ذاته، كان ولي العهد قد ترأس اجتماع المجلس التنفيذي في مطار دبي الدولي في مبنى طيران الإمارات، وفقاً لما ذكره المكتب الإعلامي لحكومة دبي في تغريدة على "تويتر".

وأكد ولي العهد خلال الاجتماع أن دبي مستعدة لدخول عالم ما بعد كورونا "بوتيرة أسرع وأقوى" لتحقيق المزيد من الإنجازات.

وأعلنت طيران الإمارات عن استئناف رحلاتها إلى 9 وجهات في 21 مايو/أيار، كما أنها كشفت عن تطبيق عدد من التدابير والإجراءات الوقائية التي تهدف لحماية الموظفين والركاب في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

ولتسهيل عملية شراء معدات الحماية الشخصية أثناء السفر، قامت مطارات دبي مؤخراً بتركيب جهازين لبيع ما يحتاجه الأشخاص من الأقنعة، والقفازات، والمطهرات، بحسب ما ذكره المكتب الإعلامي لحكومة دبي على "تويتر".