مجموعة سفر بريطانية: ممرات السفر ستكون في محلها بدءاً من 29 يونيو

هذا هو شكل السفر بين المدن الأوروبية في زمن كورونا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- ذكر بيان صادر عن "Quash Quarantine"، وهي مجموعة في المملكة المتحدة تمثل 500 شركة خاصة بالسفر والضيافة، أنها "تلقت تأكيدات خاصة من مصادر حكومية رفيعة المستوى أن ممرات السفر ستكون في محلها بدءاً من 29 يونيو/حزيران".

وإلى جانب ذلك، ذكرت المجموعة، والتي تهدف إلى إسقاط إجراءات الحجر الصحي التي تم إدخالها مؤخراً، أنها تحث حكومة المملكة المتحدة على "الإشارة إلى قطاع السياحة بشكل علني وعاجل أن هذا هو الحال"، إضافةً إلى تعديل نصيحة وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث "FCO" بشأن السفر غير الضروري.

وقال المتحدث باسم المجموعة، بول تشارلز، إن قطاع السفر "يحتاج لوضوح عاجل بشأن الجدول الزمني لبدء السفر مرة أخرى".

ومن الجدير بالذكر أن إجراءات الحجر الصحي التي فرضتها حكومة المملكة المتحدة، والتي تتطلب من الأفراد عزل أنفسهم لمدة أسبوعين عند وصولهم إلى المملكة المتحدة، أصبحت حيز التنفيذ من الإثنين، في 8 يونيو/حزيران.