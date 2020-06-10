هذه هي أغلى الشوارع للسكن في العالم

ما هي أغلى وأرخص مدينة للعيش في العالم؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- ربما لن تخطر على بالك عاصمة تركمانستان عند إدراج أغلى مدن العالم للمغتربين في عام 2020، ولكن في الواقع، تحتل مدينة عشق آباد المرتبة الثانية ضمن القائمة، وفقاً لمسح أجراه استطلاع "ميرسر" حول لتكاليف المعيشة.

وجد استطلاع ميرسر السنوي السادس والعشرون لتكاليف المعيشة أن عوامل معينة مثل تقلبات أسعار العملات ، وتضخم تكلفة السلع والخدمات ، وعدم استقرار أسعار الإقامة ، ضرورية لتحديد تكلفة حزم المغتربين للموظفين في المهام الدولية.



وارتفعت عاصمة تركمانستان 5 مراتب هذا العام جراء أزمة اقتصادية مستمرة ونقص الغذاء. وتصدرت هونغ كونغ، التي تعاني من اضطرابات سياسية، القائمة مرة أخرى، بسبب امتلاكها أغلى سوق عقارات في العالم.

وجمعت بيانات "ميرسر" في مارس/آذار، ما يعني أن تأثير فيروس كورونا المستجد على الأسعار لا ينعكس في تصنيفات عام 2020. ولكن، مع ارتفاع أسعار البقالة في الولايات المتحدة الأمريكية وأماكن أخرى، يبدو أن أغلى مدن العالم ستصبح أكثر تكلفة.

وتحتل 6 مدن آسيوية قائمة أغلى 10 مدن للوافدين هذا العام، كما تصدرت سويسرا البلاد الأوروبية، حيث احتلت ثلاثة من مدنها المراكز العشرة الأولى: زيورخ في المركز الرابع، وبرن وجنيف في المركزين الثامن والتاسع.

وبحسب موقع "ميرسر"، لا تزال تل أبيب، وهي في المرتبة (12)، أغلى مدينة بالشرق الأوسط للمغتربين، تليها مدينة دبي التي تحتل المرتبة (23)، ثم عاصمة الرياض السعودية في المرتبة (31)، ثم عاصمة أبوظبي الإماراتية في المرتبة (39). وتبقى مدينة القاهرة هي الأقل تكلفة في منطقة الشرق الأوسط، حيث احتلت المرتبة (126).

ويهدف هذا المسح إلى مساعدة الحكومات والشركات متعددة الجنسيات على تحديد أجور الموظفين، الذين ينتقلون خارج البلاد للعمل. ويعتمد تصنيف "ميرسر" لـ209 وجهة عالمية على 200 عنصر يعكس تكلفة المعيشة للوافدين، منها الخدمات، وأسعار الإقامة، وتقلبات أسعار العملات.

ويقول إليا بونيك، وهو رئيس استراتيجية شركة "ميرسر": "تذكرنا جائحة كوفيد-19 أن إرسال الموظفين لأداء مهام دولية هو مسؤولية كبيرة وعمل يصعب إدارته".

وأضاف: "بدلاً من المراهنة على عودة الحركة بشكل كبير، يجب أن تستعد المنظمات لإعادة نشر القوى العاملة المتنقلة، مع التفهم أن ليس جميع المغتربين مستعدين للسفر إلى الخارج".

تبدأ أسعار الغرف من حوالي 100 دولار في فندق هيلتون بمدينة ويندهوك في ناميبيا.

وفي حال تساؤلك حول أرخص المدن لهذا العام، فهي طقشند في أوزبكستان (207)، ثم ويندهوك في ناميبيا (208)، وأخيراً العاصمة تونس، التي تحتل المرتبة الأخيرة (209)، وتعد الأرخص في المنطقة والعالم.

وكانت ناميبيا، التي تتميز بطرقاتها الجيدة وأسعارها المعقولة لتأجير السيارات، مدرجة على قائمة CNN Travel، كإحدى الوجهات التي يمكنك زيارتها، عندما يبدأ العالم بالتحرك مرة أخرى.

وفيما يلي، إليك قائمة أغلى المدن للمغتربين في عام 2020: