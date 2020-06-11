17 يوليو فتح "ديزني لاند" كاليفورنيا بعد أشهر من الإغلاق بسبب كورونا

بعد 91 عامًا.. ميكي ماوس وصديقته ميني يقومان بأول جولة سياحية لهما في ديزني

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أعلنت ديزني لاند في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، إعادة افتتاحها لاستقبال الجمهور في 17 يوليو تموز المقبل 2020، وفقًا لما نشر في موقعها الإلكتروني، الأربعاء، وذلك بعد أشهر من إغلاقها على خلفية تفشي وباء فيروس كورونا.

وستبدأ ديزني لاند، إعادة افتتاح معالمها الرئيسية الثلاث، بافتتاح منطقة التسوق "داون تاون ديزني" في 9 يوليو تموز، كما سيتم افتتاح المتنزهات الترفيهية ديزني لاند وكاليفورنيا أدفينشر في 17 يوليو تموز المقبل، بالإضافة إلى افتتاح فنادق بارادايس بيير وجراند كاليفورنيا في 23 يوليو تموز.

وستطبق مدينة ديزني لاند الترفيهية، بعد إعادة فتحها لاستقبال الجمهور، معايير جديدة للحجز، يتماشى مع بروتوكولات الصحة والسلامة الجديدة، وتراعي التباعد الاجتماعي، للحد من انتشار فيروس كورونا، كما ستكون سعة استقبال الجمهور محدودة.

وينتظر هذا الإعلان موافقة وزارة الصحة في مقاطعة أورانج، بولاية كاليفورنيا، التابعة لها المدينة الترفيهية الأبرز في العالم.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة ديزني، بوب تشابيك لـCNN، في وقت سابق، إنه ستكون هناك "طبقات على طبقات من الدفاعات ضد فيروس كورونا"، بحسب وصفه.

وستشمل إجراءات مدينة ديزني لاند عند افتتاحها، اختبارات لدرجة حرارة العاملين في المدينة للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا.

وأضاف تشابيك، في تصريحاته لـCNN، أن جولة "قراصنة الكاريبي" ستكون أولى الجولات التي تقدمها المدينة لزوارها بعد إعادة افتتاحها.

ومن المقرر أن تتم إعادة افتتاح "عالم ديزني" في ولاية فلوريدا الأمريكية في 11 يوليو تموز المقبل، بعد أشهر من إغلاقها.

إعلان مدينة ديزني لاند الترفيهية، يأتي في وقت وصلت فيه أعداد المصابين بفيروس كورونا في الولايات المتحدة إلى نحو مليوني إصابة، فيما بلغت أعداد الوفيات إلى 113 ألف حالة وفاة، منذ تفشي المرض في البلاد وحتى مساء الأربعاء.