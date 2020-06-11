على ارتفاع 250 متراً..الصين تفتتح منصة عرض زجاجية على ناطحة سحاب أفقية

بعد أشهر من الإغلاق بسبب كورونا.. الحياة تعود إلى شوارع الصين ووجهاتها الشهيرة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- من السهل ملاحظة لماذا يعد "جسر سماء" أو "The Crystal" واحداً من أكثر مناطق الجذب الجديدة المرتقبة في الصين.

ويعد "جسر السماء" الذي يبلغ ارتفاعه 250 متراً الأعلى من نوعه، وقد صممه موشيه سافدي، العقل المدبر وراء جوهرة شانغي المذهلة في سنغافورة.

يربط جسر السماء الذي يبلغ طوله 300 متر ، والمسمى The Crystal ، أربعة من ناطحات السحاب الثمانية التي يتكون منها مجمع Raffles City Chongqing

ويمتد "جسر السماء"، الذي يعرف كناطحة سحاب أفقية، على مساحة 350 متراً عبر 4 من ناطحات السحاب الثمانية التي تشكل مجمع "Raffles City Chongqing"، وهو مجمع متعدد الاستخدامات على ضفاف النهر في جنوب غرب الصين الكبرى. وتربط الممرات الهوائية أيضاً اثنينن من ناطحات سحاب أخريتين.

وكشفت "The Crystal" النقاب مؤخراً عن نقطة الجذب الأولى للجمهور، وهي منصة الاستكشاف "The Exploration Deck".

ويقول لوكاس لوه، رئيس مجموعة "CapitaLand Group" في الصين إن "منصة الاستكشاف هي أول عامل جذب رئيسي يتم إطلاقه في تشونغتشينغ منذ رفع الإغلاق الوطني للبلادK والاستجابة الحماسية للجمهور هي علامة مشجعة أخرى على انتعاش معنويات المستهلكين".

يتميز The Crystal، وهو جسر السماء الذي يربط أربعة من ناطحات السحاب الثمانية في المجمع، بمنصة عرض ذات سطح زجاجي سفلي

وكتدبير للتحكم في الحشود لمنع انتشار فيروس كورونا، تم تنفيذ حصة زوار يومية تبلغ 3 آلاف زائر. وسيتم تخصيص فترة زمنية لكل زائر من أجل تنظيم الحشود.

وخلال عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية في أواخر مايو/أيار الماضي، تم بيع جميع التذاكر المتاحة تقريباً.

وقال متحدث باسم "CapitaLand" لـ CNN إنه "على جميع زوار منصة الاستكشاف ارتداء الأقنعة وإجراء فحص درجات الحرارة".

وأشار المتحدث باسم "CapitaLand" إلى أنه يتم توفير معقمات اليدين بالقرب من كل لوحات الشاشة التي تعمل باللمس، كما يتم التعقيم المتكرر في المناطق ذات نقاط اللمس الأعلى مثل المصاعد والألواح التفاعلية.

وتعد منصة الاستكشاف، التي تمتد على مساحة ألف و500 متر مربع، أكثر من مجرد منصة عرض، إذ تعاون مجمع "رافلز سيتي تشونغتشينغ" مع منظمة ناشيونال جيوغرافيك لإنشاء معرض تحت عنوان الاستكشاف.

توجه منصة الاستكشاف الزوار من الطابق الأرضي إلى منصة العرض الخارجي من خلال معرض مكون من خمسة أجزاء.

ويقول المتحدث إنه "بالتعاون مع ناشيونال جيوغرافيك، يجلب المعرض الحياة لاستكشاف الفضاء من خلال خمس مناطق عرض متعددة الأبعاد في منصة الاستكشاف على المستوى 47، ويعرض كيفية جعل الإنسان الحياة ممكنة على كوكب المريخ".

ويوضح الجزء الأول من المعرض المكون من 5 أجزاء، في المستوى الأول، تاريخ وتطور مدينة تشونغتشينغ.

وبعد أخذ المصعد السريع المستوحى من الفضاء، يذهب الزوار إلى معرض المريخ في المستوى 47.

وفي نهاية الجولة، سيصل الزوار إلى متنزه داخلي وسطح عرض زجاجي مفتوح في الهواء الطلق يوفر إطلالات بانورامية على المدينة الصينية سريعة التطور ونهر اليانغتسي.

عندما يفتح جسر The Crystal, بالكامل ، ستضم حوالي 120 شجرة يصل ارتفاعها إلى 9 أمتار

ومن المقرر افتتاح ما تبقى من "جسر السماء"، أي "The Private Club" وهو نادي مخصص للأعضاء فقط، بالإضافة إلى وجهة الطعام والشراب، "The Sky Garden".

وستضم "The Sky Garden"، التي تبلغ مساحتها 6 آلاف متر مربع، "ستة مطاعم وحانات بمفاهيم مختلفة لتناول الطعام". ومن المتوقع أن يفتح للجمهور في الربع الثالث من عام 2020.

وستقع حمامات السباحة الموجودة على السطح في النادي الخاص.

ويمتلك مجمع "رافلز سيتي تشونغتشينغ"، الذي استغرق 7 أعوام لإكماله وبلغت تكلفته نحو 24 مليار يوان، أي 3.4 مليار دولار، ما يعتبر أعلى جسر في العالم يربط أكبر عدداً من ناطحات السحاب.

ويتكون تصميم جسر السماء من 12 ألف طن من الفولاذ و3 آلاف قطعة من الألواح الزجاجية وحوالي 5 آلاف من ألواح الألمنيوم.

ويضم المجمع الذي تبلغ مساحته 9.2 هكتار مركز تسوق بمساحة 230 ألف متر مربع، تم افتتاحه في سبتمبر/ أيلول العام الماضي، بالإضافة إلى ألف و400 شقة سكنية، وفندق فاخر والمزيد من المساحات المكتبية.