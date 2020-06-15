ألمانيا ترفع تحذير السفر إلى 27 دولة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- رفعت ألمانيا تحذير السفر إلى 27 دولة أوروبية بدءاً من منتصف الليل بتوقيت وسط أوروبا (CET) الأحد.

ولا تتضمن اللائحة إسبانيا، ولكن، يمكن لبعض السياح الألمان الآن السفر إلى جزيرة "مايوركا" من جزر البليار الشهيرة، والتي سترحب بـ10 آلاف و900 سائح ألماني مسبقاً.

ومع ذلك، أظهرت مشاهد من مطار "فرانكفورت" أن صالة المغادرة الرئيسية هادئة للغاية.

وظهرت رحلتان فقط إلى مدينة بالما دي مايوركا الإثنين وفقاً لما هو ظاهر على شاشة عرض الرحلات المغادِرة

وستستقبل جزر البليار الإسبانية 10 آلاف و900 زائر ألماني في النصف الثاني من يونيو/حزيران في "مشروع تجريبي" لاختبار تدابير السلامة خلال جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وفقاً لما قالته الرئيسة الإقليمية لجزر البليار.

واعتباراً من 15 يونيو/حزيران، أي قبل أسبوعين من إعادة فتح باقي مناطق إسبانيا للسياحة، من المقرر أن تستقبل جزيرة "مايوركا"، و"إيبيزا"، بالإضافة إلى جزيرتين إضافيتين من جزر البليار الزوار الألمان، بما في ذلك الأفراد الذين لديهم منازل ثانية في تلك المناطق بالفعل.

ووافقت الحكومة الإسبانية على المشروع التجريبي، الذي يتضمن ألمانيا، لأن وضعها الوبائي مع "كوفيد-19" يشابه الوضع في جزر البليار، بحسب ما قالته الرئيسة الإقليمية، فرانسينا أرمينجول.