مراسل CNN يوثق رحلته مع قيود كورونا.. هل بات ذلك مستقبل السفر؟

هذا هو شكل السفر بين المدن الأوروبية في زمن كورونا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- احتفل مقهى في ألمانيا بإعادة افتتاح أبوابه أمام زبائنه بعد عمليات الإغلاق خلال توزيع عصي سباحة (Pool Noodle) من أجل الالتزام بالتباعد الاجتماعي.

وفي السبت الماضي، سُمح لأصحاب مقهى "Cafe Rothe" في شفيرين، وهي بلدة تقع في ولاية مكلنبورغ في ألمانيا، بإعادة فتح أبوابهم للزبائن بعد رفع القيود المتعلقة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وبينما استمتع الأشخاص بوقتهم معاً وبالطقس أيضاً، كان شعار المقهى هو: "حافظ على المسافة الاجتماعية".

مقهى "Cafe Rothe" في ألمانيا في ظل فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وبدلاً من استخدام ملصقات على الأرض، أو حواجز تفصل الأشخاص عن بعضهم البعض، قام أصحاب المقهى بتوزيع قبعات مصنوعة من القش تتدلى منها اثنين من عصي السباحة الملونة.

وللاحتفال بهذه المناسبة، نشرت صاحبة المقهى التي تبلغ من العمر 52 عاماً، جاكلين روث، صورة على الصفحة الخاصة للمقهى على موقع "فيسبوك" تُظهر الزبائن وهم يجلسون مع قبعاتهم الجديدة.

وقالت روث، لـCNN إن العديد من الزبائن السعداء توافدوا إلى المقهى للاستمتاع بشرب القهوة والبيرة وتناول الكعك تحت ضوء الشمس.

وقالت روث إن هذه "كانت الطريقة المثالية لإبعاد الزبائن عن بعضهم البعض، وهي طريقة ممتعة"، كما أنها أوضحت أن شركة التلفاز المحلية "RTL"، والتي كانت توثق إعادة فتح المقاهي والمطاعم، توصلت إلى الفكرة.

وتفاجئت روث من الاهتمام الذي حظيت به صورتها في وسائل الإعلام حول العالم، ولكنها أشارت إلى أن تلك القبعات الجديدة أظهرت صعوبة الحفاظ على مسافة 1.5 متر بين الأشخاص.

ويتضمن المقهى على 36 طاولة في الداخل، و20 طاولة في الخارج عندما يكون الطقس دافئاً، بحسب ما قالته روث.

ولكن في ظل الإجراءات الجديدة الناتجة من فيروس كورونا، أصبح لدى المقهى 12 طاولة فقط في الداخل، و8 طاولات في الخارج.

وفي ظل الإغلاق، ظل المقهى مفتوحاً، ولكنه لم يكن قادراً على خدمة الزبائن في الداخل، ويستغل المقهى الآن أقل من نصف قدرته الاستيعابية.

وقالت روث: "سنرى ما يمكن توقعه عندما تنفتح ألمانيا بشكل أكبر، ويُسمح لعدد أكبر من الأشخاص بالسفر، وعندما يكون لدينا المزيد من السياح في الأسابيع القليلة المقبلة".

ورفعت ألمانيا بعض قيودها بعض أن قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إن البلاد خرجت من المرحلة الأولى من الجائحة.

ومع ذلك، حذّرت ميركل من ارتفاع جديد لعدد الإصابات في حال توقف الأشخاص عن الالتزام بإجراءات التباعد الجسدي.

وسجلت ألمانيا أكثر من 174 ألف و400 حالة إصابة بالفيروس، و7 آلاف و884 حالة وفاة، وفقاً لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية.