اعتبارا من 23 يونيو.. الإمارات تسمح بسفر فئات معينة لوجهات محددة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت دولة الإمارات العربية مؤخراً أنها ستسمح لفئات محددة من الأشخاص في الدولة بالسفر إلى وجهات محددة وفق شروط وإجراءات معينة.

واعتباراً من 23 يونيو/حزيران، ستسمح الإمارات لفئات محددة من المواطنين والمقيمين في الدولة بالسفر إلى وجهات محددة وفق شروط وإجراءات سيتم الإعلان عنها لاحقاً، وذلك في ضوء الإجراءات الوقائية والتدابير الإحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، بحسب ما ذكره الموقع الرسمي لوكالة الأنباء الإماراتية "وام" الإثنين.

وأشارت الوكالة إلى أنه بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، سيتم الإعلان لاحقاً عن قائمة الوجهات المسموح السفر إليها، والفئات المصرح لها بالسفر، إضافةً إلى الإجراءات التي يتوجب التقيد بها قبل وأثناء العودة وبعد العودة من السفر بالنسبة لمواطني دولة الإمارات و المقيمين.

ويأتي هذا الإجراء في ضوء التطورات والمؤشرات الإيجابية التي كشفت عنها عملية التقييم المستمرة من قبل الجهات المختصة على صعيد مواجهة فيروس كورونا المستجد بحسب البيان.