إغلاق أكبر جسر معلق للمشاة في الولايات المتحدة بسبب سائح..كيف؟

"الجسر الدموي".. ما القصة المأساوية التي كانت سبباً في تسميته؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تمكن سائح من تحطيم الأرضية الزجاجية لأكبر جسر معلق للمشاة في الولايات المتحدة، مما أجبر المعلم الشهير في مدينة غاتلينبورغ بولاية تينيسي الأمريكية، على الإغلاق مساء الاثنين من أجل إجراء الإصلاحات اللازمة.

ويمتد الجسر المعلق في غاتلينبورغ على مساحة 680 قدماً عبر وادِ في جبال سموكي العظيمة، ويتألف من 3 ألواح زجاجية في المنتصف تسمح للزوار برؤية الأرض أدناه على ارتفاع 140 قدماً.

لم تؤثر الأضرار التي لحقت باللوح الزجاجي على السلامة الهيكلية للجسر

ومن الواضح أن السائح قد تجاهل لافتة الجسر التي تنص على عدم الركض أو القفز، إذ حاول القيام بـ "التزحلق على طريقة لعبة البيسبول" عبر الألواح الزجاجية للجسر، وفقاً لبيان صحفي من منتزه "غاتلينبورغ سكاي ليفت".

وأوضح البيان أنه"عندما حصل الارتطام، قام جسم معدني على ملابس الضيف بخدش الزجاج، مما أدى إلى تشققات ملحوظة في الطبقة العلوية من الزجاج اللوحي".

ووقع الحادث في الساعة 8:30 مساء يوم الاثنين، وأعيد فتح الجسر في صباح اليوم التالي، الثلاثاء.

وكانت كريستي غرايمز، التي تعمل لدى شبكة "WAFF" المتعاونة مع CNN، تقضي إجازةِ في غاتلينبورغ، وأُبعدت عن المعلم السياحي.

وقالت غرايمز لشبكة "WVLT" : "أخبرنا أحد الموظفين أن شخصاً ما تسبب بكسر الطبقة العليا من الزجاج".

ووفقاً للمنتزه، فقد صممت الطبقة العليا من الزجاج لحماية الطبقتين من المواد ولم يؤثر الضرر على السلامة الهيكلية للجسر.

ولم يصب أحد في الحادث، وقال مسؤولو المنتزه إنه لم يتعرض أي أحد لأي خطر على الإطلاق.

والجدير بالذكر أن مطوري الجسر استخدموا أكثر من مليون رطل من الخرسانة لتأسيسه، بالإضافة إلى 3 أميال من الكابلات، وألف و400 لوح مصنوع من خشب الأرز لبناء الجسر الضخم، الذي افتتح أمام الزوار في مايو/أيار 2019.