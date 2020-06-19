خدعة أم حقيقة؟ كنز مخبأ لـ10 أعوام وصور تكشف عن ثرواته لأول مرة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— بعد إعلان جامع التحف الأثرية، فورست فين، عن العثور على صندوق كنز مخبأ في جبال روكي منذ 10 أعوام، هذا الشهر، انتشرت شائعات حول ما إذا كان قد تم العثور عليه بالفعل أو إذا كان البحث عن الكنز خدعة طوال الوقت.

وهذا الأسبوع، قرر فين أن يكشف الصور الأولى للكنز المكتشف.

نشر جامع التحف الأثرية ثلاث صور للكنز على موقع "dalneitzel"، حيث تظهر إحداها صندوقاً فيه الذهب والمجوهرات وغيرها من القطع الأثرية، التي يعتقد أن قيمتها تصل إلى أكثر من مليون دولار.

وتظهر صورة أخرى الكنز "بعد فترة وجيزة من اكتشافه"، بحسب فين.

وبالنسبة إلى الصورة الأخيرة، فتظهر يد فين وهو يرتدي سواراً فضياً تم تلطيخه باللون الأسود.

أعلن فين أن مغامرة الكنز التي استمرت لعقد قد انتهت في 6 يونيو/ حزيران، بعد أن اكتشفها رجل من "الشرق".

وفي الإعلان، كتب فين، البالغ من العمر 89 عاماً، أنه خبأ صندوق الكنز تحت مظلة من النجوم، بين نباتات جبال روكي المشجرة، ولم ينتقل من موقعه منذ 10 أعوام.

وأضاف: "أنا لا أعرف الشخص الذي وجده، لكن القصيدة في كتابي قادته إلى المكان المحدد".

وبحسب تقدير فين، فإن نحو 350 ألف شخص من جميع أنحاء العالم ذهبوا للبحث عن الكنز، وفقاً لما نقلته صحيفة "Santa Fe New Mexican". كما أن بعضهم تركوا وظائفهم لتكريس حياتهم بالكامل للبحث عن الكنز.

ورغم الشكوك التي أبداها البعض في تعليقاتهم، إلا أن الكثير من الأشخاص قد شكر فين على هذه التجربة.

وعلق أحد الأشخاص قائلاً: "أقدم شكري الجزيل لفورست على مغامرته البرية والرائعة التي أعطتني أماكن جديدة لاستكشافها".