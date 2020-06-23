دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يعرف الكثير من الأشخاص عن أصول جيجي حديد العربية.. ولكن، هل سبق أن شاهدت عارضة الأزياء الأمريكية الفلسطينية، وهي تقوم بتحضير أحد الأطباق من الشرق الأوسط.

وفي مقطع فيديو نشرته قناة "Food Network"، عبر حسابها الرسمي على موقع "فيسبوك"، تظهر جيجي حديد في برنامج "Beat Bobby Flay" وهي تساعد في تحضير الفلافل.

Making Falafel with Gigi Hadid ICYMI: Gigi Hadid is coming to #BeatBobbyFlay for the first time ✨EVER✨ tonight — and she's helping Bobby Flay make falafel in the kitchen! Don't miss the new episode at 10:30|9:30c. Posted by Food Network on Friday, June 19, 2020

وأوضحت عارضة الأزياء الفلسطينية أنها كانت قد حضرت الفلافل سابقاً عدة مرات، حيث كانت تذهب إلى أحد المطاعم لتحضير هذه المقبلات في المطبخ.

واحتفالاً بعيد الأب، نشرت جيجي حديد صورة تجمعها بوالدها، وشكرته على الأطعمة والقصص. كما أرفقت الصورة بتعليق: "ظهوري على قناة "Food Network"، ببرنامج "Beat Bobby Flay"، الليلة مخصص لك".

ولكن، ما أصل الفلافل؟

وتقول الرواية المصرية إن الأقباط قاموا بتحضير الطعمية، كما يتعارف عليها بمصر والسودان، لاستبدالها باللحوم، وتناولها بفترة الصيام المسيحي قبل نحو ألف عام. ومن مدينة الإسكندرية الساحلية، انتقلت الوصفة إلى بلاد الشام، وتم استبدال الفول بالحمص.

وعبرت عارضة الأزياء الأمريكية وفلسطينية الأصل، في وقت سابق، عن حبها لبعض الأطباق العربية، عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، وربما أنت ستشاركها الرأي.

وكتبت في تغريدة، نشرت بشهر فبراير/ شباط 2020، أنها تعتبر الكبة واللبنة والتبولة من خياراتها المفضلة. وبالطبع، لم تنس البيض بالزعتر لوجبة الفطور.

وأضافت: "لجميع من يقول إن الأطعمة التي ذكرتها لبنانية فقط، والدي ولد في فلسطين في العام 1948، حيث نشأت عائلته لأجيال عديدة قبل ذلك، وتناولت هذه الأطعمة طوال حياتها. وقبل ترسيم الحدود بين الأراضي وملكيتها، كانت جميع الأطباق هي نفسها في المنطقة".

وتابعت في تغريدة أخرى: "يجب التنويه أنني وعائلتي ندعم دوماً المطاعم التي تملكها عائلات لبنانية حتى نستمتع بالطعام الذي نحبه جميعاً".