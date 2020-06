مصورة تستكشف جمال الحياة البحرية في أعماق بحر الإمارات..ماذا وجدت؟

View this post on Instagram

عندما تقرر الجميلة سريعة الحركة إعطاءك فرصة أخرى ... تكون اللحظة والصورة أروع... تعتبر أسماك البليني ذات الزعنفة الثلاثية من الأسماك التي تعيش في المياه الدافئة في محيطات الأطلسي والهندي والهادي، وهي أسماك صغيرة لا يتجاوز طولها 6 سنتيمترات، ويوجد منها 150 نوعا مختلفا. وهي تمتاز بإنقسام الزعنفة الظهرية إلى ثلاثة أقسام ومنها جاء الإسم العامي. كما تكون زعنفتها الصدرية كبيرة ويكون ذيلها مدور الشكل. وهي من الأسماك القاعية الصغيرة والتي تعيش في الشقوق الصخرية والمرجانية، وتساعدها ألوانها المختلفة على التخفي. وهي أسماك نهارية النشاط وتدافع عن منطقتها في الحيد المرجاني، وتتغذى على اللافقاريات الصغيرة. وتعتبر من الأسماك العصبية والتي يصعب تصويرها، حيث تختبئ بسرعة عند الإقتراب منها أو إحساسها بالخطر. الصورة لسمكة البليني ثلاثية الزعانف من خورفكان على عمق ١٢ متر. قام بالوصف العلمي زوجي الحبيب البروفيسور نورمان خلف. When the very beautiful and speedy fish decides to give you another chance to photograph... Amazing moment... Triplefin or threefin blennies are marine tropical fish living in the Atlantic, Indian and Pacific oceans. There are more than 150 species. It can reach a length of 6 cm. The dorsal fin is separated into three parts and hence its name. The pectoral fins are enlarged, and the tail is rounded. They are brightly coloured fish, camouflaging in the corals and rocks, and active in day light, feeding on small invertebrates. They are nervous fish, retreating to coral and rock crevices at any threat. Photo from a dive in Khorfakkan sea at a depth of 12 meter. Scientific description by my beloved husband Prof. Dr. Norman Ali Khalaf