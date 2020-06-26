من عام 1935 في السعودية..بطاقة دعوة زواج عمرها 85 عاماً في جدة

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- في حفلات الزفاف، ثمة عادات وتقاليد تصاحب الأزواح حتى يومنا هذا، ويعتبرونها جزءاً أساسياً من مراسم زفافهم.. وربما تكون أبسط هذه التقاليد هي بطاقات الدعوة!

ونشرت دارة الملك عبدالعزيز، المعنية بتراث وتاريخ المملكة العربية السعودية، عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، صورة جديدة ضمن سلسلتها التي تركز حول "الوثائق التاريخية".

⁧#وثائق_تاريخية⁩|📜 يعد توجيه دعوة للزواج عبر بطاقات تخصص للمدعوين، من عادات الزواج في المجتمع السعودي والتي لم تتغير على مر السنين وتوضح الوثيقة المرفقة بطاقة دعوة من عام ١٣٥٤هـ(١٩٣٥م). ⁧#دارة_الملك_عبدالعزيز https://t.co/Fg6QbLykzH

وتعكس الصورة بطاقة دعوة لزواج في مدينة جدة، يعود تاريخها إلى العام 1935.

وأرفقت دارة الملك عبدالعزيز صورتها بتعليق: "يعد توجيه دعوة للزواج، عبر بطاقات تخصص للمدعوين، من عادات الزواج في المجتمع السعودي والتي لم تتغير على مر السنين".

عادات الزواج في منطقة الباحة بالسعودية

وبحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية، تبدأ عادات الزواج لدى البعض باستقبال أهل العريس لأهل العروس بعد صلاة العصر، حيث يتقدم كبار السن من النساء لاستقبال العروس، وذلك بإطلاق الزغاريد وضرب الدفوف، ثم يتم إلقاء بعض القصائد الترحيبية من قبل الطرفين.

وذكر موقع وكالة الأنباء السعودية بعض عادات الزواج قديماً، حيث كان يتراوح مهر العروس ما بين 5 آلاف ريال إلى 10 آلاف ريال. وكانت تقتصر وجبة العشاء على ذبح عدد قليل من الأغنام أو البقر.