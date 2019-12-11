نشر الأربعاء ، 11 ديسمبر / كانون الأول 2019

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- من التقاليد المثيرة للاهتمام التي تطبق في حفلات الزفاف الأذربيجانية هي دوران العروس حول مصباح مشتعل 3 مرات. ولكن، ما الذي يرمز إليه هذا التقليد؟

ومن البحث عن الشريك المناسب أو الشريكة المناسبة، ثم تحضير حفل الخطوبة، يصل أخيراً موعد اليوم الكبير نفسه، أي حفل الزفاف.

وكما هو الحال في العديد من البلدان، فإن يوم الزفاف في أذربيجان يُعد يوماً حافلاً للمشاركين.

ويبدأ التحضير لحفل الزفاف من الصباح، ويقوم المشاركون بتحضير أنفسهم.

وخلال فترة الظهيرة، تأتي وصيفات الشرف للعروس، ويستمتعن بوقتهن أثناء مساعدة بعضهن في التحضير لليوم الكبير.

وفي الوقت ذاته، تقوم السيدات الأكبر سناً بتحضير المنزل الذي ستذهب إليه العروس.

وأما في فترة بعد الظهيرة، يأتي العريس بصحبة الأصدقاء وأفراد عائلته، إضافةً إلى عازفي الموسيقى إلى مكان الاحتفال.

تقاليد خاصة لإبعاد "العين السيئة" في حفلات الزفاف بأذربيجان

وفي حديثه مع موقع CNN بالعربية، أكّدالأكاديمي شاهين مصطفاييف الذي يشغل منصب نائب مدير معهد الدراسات الشرقية في أكاديمية العلوم الوطنية الأذربيجانية إن "الزواج والمراسم والعادات المتعلقة به، تقوم فلسفته على التقاليد الشعبية القديمة والغنية".

وتتعلق إحدى التقاليد المثيرة للاهتمام في حفلات الزفاف في أذربيجان بمصباح مشتعل يعمل بزيت الـ"بارافين".

ويُوضع المصباح في وسط غرفة، وبعد ذلك، يربط شقيق العريس، أو الصديق الأقرب للعريس، شريطاً أحمر اللون حول خصر العروس كـ"رمز للنقاء"، وفقاً لما قاله الأكاديمي شاهين مصطفاييف الذي يشغل منصب نائب مدير معهد الدراسات الشرقية في أكاديمية العلوم الوطنية الأذربيجانية في حديثه مع موقع CNN بالعربية.

ويقول الشخص الذي يربط الشريط للعروس كلمات تُترجم كالتالي: "أختي العزيزة، أضيفي إلى عائلتنا 7 صبيان وفتاة".

وبعد ذلك، تُباشر شقيقة العريس، بمساعدة العروس بوضع الأقراط الذهبية وقلادة مزينة بالألماس.

وهنا، يأتي والد العروس حتى يُديرها 3 مرات حول المصباح المشتعل من أجل "تطهيرها من العين السيئة".

وأشار مصطفاييف إلى أن النار في الثقافة الأذربيجانية ترمز إلى النقاء.

وبعد إتمام العروس للدورة الثالثة، يُغادر العروسان المنزل أثناء وضع أحد الأفراد الكبار في عائلتهما القرآن على رأسيهما، ليتوجه كلاهما إلى مكان الاحتفال، حيث يمكن للجميع تناول الطعام التقليدي، والرقص على أنغام الموسيقى.