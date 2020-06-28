كورونا يغير مخططات رحلات صيف 2020.. أين يريد أن يتوجه الأمريكيون؟

ما أهم التغيرات على قطاع السفر في زمن كورونا؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تسبب فيروس كورونا المستجد في إيقاف السفر، خلال فصل الربيع، بالولايات المتحدة.. ومع حلول الصيف، لا يزال العديد من الأمريكيين غير متأكدين من خطط إجازاتهم للعام 2020.

ولكن، نشرت الجمعية الأمريكية للسيارات قائمة بتوقعات السفر الصيفي، للعام 2020، من بداية شهر يوليو/ تموز حتى أواخر شهر سبتمبر/ أيلول.

وبحسب الجمعية الأمريكية للسيارات، سيشغل الأمريكيون أكثر من 700 مليون رحلة، في يوليو وأغسطس وسبتمبر، وهو ما يقل بـ120 مليون رحلة مقارنة بعام 2019.

وفي العالم الافتراضي الذي لا يسوده الوباء، تتوقع الجمعية الأمريكية للسيارات 857 مليون رحلة في الربع الثالث، أي زيادة بنسبة 3.6٪ عن العام الماضي.

وبهذا التحليل، تسبب فيروس كورونا المستجد بخسارة حوالي 150 مليون رحلة هذا الصيف.

ووفقاً للجميعة الأمريكية للسيارات، يعود الانخفاض الإجمالي في نسبة الرحلات إلى انخفاض السفر الجوي، حيث ستشهد مشاريع الجمعية للحافلات والسكك الحديدية والسفن السياحية انخفاضاً مشابهاً لقطاع السفر.

ورغم أن الأرقام الإجمالية منخفضة بشكل غير مفاجئ، وهو أول انخفاض بقطاع السفر منذ العام 2009، إلا أن توقعات رحلات السفر قد انخفضت بنسبة 3٪ فقط.

وتقول بولا تويدال، وهي نائبة قسم السفر في الجمعية الأمريكية للسيارات، في بيان صحفي: "سيخرج الأمريكيون ويستكشفون هذا الصيف رغم اتخاذهم نهج الانتظار والترقب، عندما يتعلق الأمر بالحجز. ومن المرجح حجز عطلات نهاية أسبوع طويلة بدلاً من إجازات مطولة".

أين سيتجه الأشخاص؟

وتقدم توقعات السفر للجمعية الأمريكية للسيارات بعض البيانات حول الوجهات التي يبحث عنها الأشخاص خلال هذا الصيف. واتضح أن الوجهة الأولى هي دنفر، تليها لاس فيغاس، ثم لوس أنجلوس.

ماذا عن الجانب السلبي؟ المزيد من حالات الإصابة بفيروس كورونا

ترتبط توقعات الجمعية الأمريكية للسيارات مع ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، في جميع أنحاء الولايات المتحدة، ما يجعل قرار السفر بشكل عام، حتى بالسيارة، أكثر صعوبة.

وقالت كريستينا ماكوريس من CNN: "تشهد 26 ولاية على الأقل ارتفاعاً في حالات الإصابة بفيروس كورونا، مقارنة بالأسابيع السابقة".

وربما لن تسنح لك فرصة السفر هذا الصيف جراء المخاطر الصحية، لكن يمكنك دوماً التخطيط لرحلاتك العام المقبل!