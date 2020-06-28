إمبراطورية التشيدر.. كيف أصبحت أكثر أنواع الجبنة شعبية في العالم؟

جبنة نادرة تُصنع فقط بين مايو وأكتوبر في جبال الألب السويسرية..ما سرها؟

جبنة “سحرية” في هذه البلد فقط.. ما سرها؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- بدأ دانييل باربر في صنع الجبنة بمزرعته في إنجلترا، عام 1833. وبعد مرور حوالي 200 عام، لا تزال أعمال باربر العائلية قوية، فهو يعد أقدم صانع جبنة التشيدر في العالم.

ويقول جايلز باربر، وهو المدير الإداري لشركة "Barber's Farmhouse": "الوادي الذي نحن فيه هو أحد أكثر المناطق المنتجة للألبان وأكثرها استخداماً في المملكة المتحدة".

وأضاف: "لدينا العديد من المزارع الصغيرة، ومعظمها لا تزال مملوكة لعائلات فردية".

وعلى بعد 15 ميلاً، تقع قرية التشيدر، حيث استخدم صانعو الجبن الأوائل كهوف الحجر الجيري والوديان بمثابة مبردات طبيعية.

واليوم، تعد شركة "Barber's Farmhouse" من المنتجين القلائل والمسموح لهم ببيع جبنة "West Country Farmhouse Cheddar"، وهي مكفولة بتسمية المنشأ المحمية مع متطلبات صارمة.

وبعد مرور قرنين من تأسيس شركة "Barber's Farmhouse"، تعد التشيدر من أكثر أنواع الجبن شعبية في العالم.. كيف حدث ذلك؟

وأنتجت مقاطعة سومرست ذات الطابع الريفي، وهي موطن لكل من شركة باربر وقرية التشيدر، الجبن منذ القرن الثاني عشر على الأقل، ولكنه في الواقع لا يحمل الكثير من القواسم المشتركة مع جبنة التشيدر اليوم.

ويقول بول كيندستيدت، وهو عالم الجبنة في جامعة فيرمونت: "بدأت التكنولوجيا الأساسية في أواخر القرن الثامن عشر، وساعدت هذه الإجراءات في تعزيز الجودة، ما أدى إلى إنتاج جبنٍة، يسهل بيعها بعيداً عن المزرعة الأصلية.

ولم يكن صانعو الجبنة في مقاطعة سومرست هم الذين قاموا فقط بتعديل منتجاتهم للشحن، ولكن بحلول أواخر القرن الـ18، نجحوا في التغلب على منافسيهم، بمقاطعة تشيستر، للسيطرة على متاجر الجبنة في لندن.

وفي المملكة المتحدة، تبقى جبنة التشيدر هي الأكثر شعبية، إنها الجبنة المفضلة في كندا أيضاً. ولكن لم يكن ذلك الحال في الولايات المتحدة وأستراليا، حيث خسر هذا النوع من الجبنة أمام أصناف أخرى.

ويقول جوردون إدغار، وهو تاجر الجبنة: "لم يتم رفض جبنة التشيدر، بل هناك المزيد من الأطعمة المجمدة المعدة مسبقاً".

وتأتي العديد من الأطعمة الجديدة محشية ومغطاة بالموزاريلا، ولكن هذه ليست الابتكارات الوحيدة التي تهدد هيمنة جبنة التشيدر. وبينما يبحث الكثير من الأشخاص عن بدائل الألبان لأسباب أخلاقية أو صحية، كانت الأجبان النباتية تزداد.