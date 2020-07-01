هذا الرجل في رحلة لزيارة كل منتزهات أمريكا الـ61.. ما السبب؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تعرضت زائرة عمرها 72 عاماً للنطح من قبل ثور البيسون داخل منتزه يلوستون الوطني في الولايات المتحدة في 25 يونيو/حزيران الأسبوع الماضي، وفقاً لما ذكره المنتزه في بيان صحفي.

وأوضح البيان أن الزائرة اقتربت من حيوان البيسون بمسافة 10 أقدام عدة مرات من أجل التقاط صورة، قبل أن يقوم الحيوان بمهاجمتها.

وأصيبت السبعينية بجروح عديدة إثر الهجوم وقُدم لها العلاج من قبل حراس المنتزه، قبل أن يتم نقلها بالطائرة إلى المركز الطبي الإقليمي في شرق ولاية أيداهو للخضوع للمزيد من العلاج.

وأشار البيان الصحفي إلى أن المرأة اقتربت من حيوان البيسون عدة مرات قبل أن يهاجمها الحيوان الضخم، وذلك بالقرب من معسكر التخييم الذي تمكث به في "بريدج باي كامبجراوند"، الذي يقع شمال غرب ولاية وايومنغ.

ومن جانبه، قال كبير علماء الأحياء المختص بدراسة ثور البيسون بمنتزه يلوستون، كريس جيريميا، في البيان: "تشير سلسلة الأحداث المؤدية إلى الهجوم إلى أن حيوان البيسون شعر بالتهديد من خلال الاقتراب منه بشكل متكرر بمسافة الـ10 أقدام".

وأوضح جيريميا أن البيسون حيوانات برية تستجيب للتهديدات من خلال إظهار سلوكيات عدوانية مثل حفر الأرض، والزمجرة، وتحريك رؤوسها، ورفع ذيولها، وإذا لم تفلح هذه السلوكيات في إبعاد التهديد، أي المرأة في هذه الحالة، قد يهجم حيوان البيسون على من يهدده.

وأضاف جيريميا: "حتى تكون آمناً من حيوان البيسون، ابق على بعد 25 ياردة منه على الأقل، وابتعد إذا اقترب، واهرب بعيداً أو حاول الاختباء إذا باشر في الهجوم".

وقال البيان إن هذه الحادثة تعد بمثابة تذكير بأن "الحياة البرية في متنزه يلوستون الوطني متوحشة".

وذكر البيان أن زوار المنتزه يجب أن يبقوا على بعد 25 ياردة من جميع الحيوانات الكبيرة في الحديقة بما في ذلك حيوان البيسون، والأيائل، والأغنام الكبيرة، والغزلان، والموس، والقيوط.

وإذا صادف الزوار حيواناتٍ مثل الدببة والذئاب، فيجب أن يبقوا على بعد 100 ياردة، وفقاً للبيان.

ويُذكر أنه تعرضت امرأة أخرى للهجوم داخل المنتزه في أواخر مايو/ أيار الماضي، بعد أيام فقط من إعادة فتح المنتزه للزوار بعد إغلاقه بسبب تبعات فيروس كورونا.