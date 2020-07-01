نظرة من الأعلى على جزيرة ومنتجع زايا نوراي الفاخر في أبوظبي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هل أنت من محبي الدلافين وتود رؤيتها عن كثب؟ ربما عليك زيارة جزيرة السعديات لرؤية الدلافين وهي تلهو على شواطئ العاصمة أبوظبي.

وفي تغريدة نشرتها هيئة البيئة بأبوظبي، عبر موقع "تويتر"، كتبت: "كم هو رائع أن نعيش مثل هذه اللحظات المميزة، حيث قامت مجموعة من الدلافين الحدباء بزيارة جزيرة السعديات خلال عطلة نهاية الأسبوع الحالية".

كم هو رائع أن نعيش مثل هذه اللحظات المميزة، حيث زارت مجموعة من الدلافين الحدباء جزيرة السعديات خلال عطلة نهاية الأسبوع الحالية 🐬🏝️ نود التأكيد على أهمية عدم الاقتراب من الكائنات الحية، والاكتفاء بمشاهدتها من بعيد لسلامتكم وسلامتهم. https://t.co/OV1Mdal6CY

وحذرت هيئة البيئة من الاقتراب من الكائنات الحية، مع الاكتفاء بمشاهدتها من بعيد لسلامتها وسلامة المجتمع.

مواقع الانتشار

وتأوي مدينة أبوظبي أكبر عدد للدلافين الحدباء في العالم، بحسب هيئة البيئة بأبوظبي. ويمكن مشاهدتها في المياه الضحلة والقنوات المحيطة بالجزر البعيدة عن شواطئ إمارة أبوظبي، حيث تتواجد بشكل منفرد أو في مجموعات تصل إلى 24 دولفيناً.

الحالة وفق الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة

وأشارت هيئة البيئة في أبو ظبي إلى أن دلافين المحيط الهندي الحدباء هي في الواقع قريبة من التهديد.

حقائق ومعلومات

يمكن لصغير الدلافين السباحة، بعد ثوانٍ من ولادته، للحاق بوالدته.

مثل الخفافيش، تستخدم الدلافين ارتداد صدى الصوت للتنقل والبحث، حيث تصدر أصوات عالية النبرة باتجاه الأشياء وتستمع إلى ارتداد الصدى.

يجب على الدلافين أن تسبح إلى سطح الماء لتتنفس، وهذا يعني أنها لا تستطيع النوم بشكل كامل.

ويذكر أن هيئة البيئة بأبوظبي تدير برامج طويلة الأمد لدراسة ومراقبة دلافين المحيط الهندي الأحدب، مما يساعدها في تحديد المناطق التي تحتاج إلى المراقبة والحماية.