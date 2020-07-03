دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلنت الإمارات، الجمعة، فتح باب السفر أمام المواطنين والمقيمين ضمن إجراءات وشروط معينة احترازات صحية لضمان عدم تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد.

وأصدرت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والازمات والكوارث ووزارة الخارجية والتعاون الدولي والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية بيانا مشتركا قالت فيه: "باب السفر سيكون متاحا للمواطنين والمقيمين للوجهات التي تسير الناقلات الوطنية رحلاتها اليها والناقلات الاخرى وفق تصنيف اعتمد على منهجية متبعة في توزيع الدول بناءً على عدة معايير صحية"، وفقا لوكالة أنباء الإمارات (وام).

وجاء أيضا في البيان المشترك: "سيتم تطبيق البروتوكولات الصحية المعمول بها في السفر على حسب مطارات الدولة في ظل الظروف الحالية والذي يعتمد على عدد من المحاور الرئيسية، مثل الصحة العامة، والفحوصات المطلوبة من دول الوجهة وعند العودة، كذلك الحجر الصحي، والمتابعة الذاتية لصحة المسافر، بالإضافة إلى الوعي بالإرشادات والإجراءات الاحترازية"، وفقا لوام.

وأوضح البيان أن التقيد بالإجراءات واجب قبل مغادرة البلاد وعند القدوم إليها، ونستعرض فيما يلي الشروط: