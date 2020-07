عمرها 100 عام.. بيئة أبوظبي ترصد أول شجرة سرح في مدينة العين

View this post on Instagram

. سٌجلت شجرة السرح النادرة، لأول مرة بدولة الإمارات العربية المتحدة في إمارة رأس الخيمة، كما شوهدت هذه الشجرة في مدينة العين بإمارة أبو ظبي. يعتقد بعض سكان المنطقة أن عمر الشجرة يزيد على 100 عام، ويذكرون أن أفرعها الدقيقة كانت تستخدم كأعواد لتكحيل العين، وهو ما يسمى في كل من اللغة العربية الفصحى واللهجة المحلية " المرود". اسحب الشاشة لتتعرف على المزيد من الحقائق حول شجرة السرح ↔️ #هيئة_البي First recorded only in Ras Al Khaimah, the extremely rare Sarh Tree has been sighted in Al Ain, Abu Dhabi. Some of the people of the region estimate the age of this individual tree to be more than 100 years, as they remember the use of its delicate branches as an eye liner, which is called in both the standard Arabic language and the local dialect "Al-Marwad". Swipe for more facts about the Sarh Tree ↔️ #EnvironmentAgency