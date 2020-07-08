بيكي أندرسون: أبو ظبي.. جنة المغامرة التي أتوق لاستكشافها مرة أخرى

أبوظبي من السماء.. تقدم لك جولة الطائرة هذه مشاهد لم ترها من قبل للمعا

بيكي أندرسون، مذيعة CNN ومقدمة برنامج "Connect The world"

إنه صباح الجمعة. أنا وأصدقائي في رحلة بحرية على متن قاربي السريع. نتزلج على الماء، سطحه مالس مثل الجليد، وعبر الممرات المائية التي تحيط بحوالي 200 جزيرة.

في دقيقة واحدة، يمكن رؤية خط سماء المدينة وهو يعانق الأفق، وثم تحيط بنا أشجار المانغروف. ضغط أسبوع العمل يتلاشى ونحن نتواصل مع الطبيعة.

قبل أن يصل العالم إلى توقف تام، كانت هذه هي البداية النموذجية لعطلة نهاية الأسبوع في مدينتي، أبوظبي، في الوقت الذي لم أكن فيه على الطريق، وأقدم التقارير من جميع أنحاء الشرق الأوسط وأوروبا.

لقد حطم الوباء العالمي إحساسنا بالحياة الطبيعية وأوقف العديد من الأنشطة وقدرتنا على الهروب، ولكنه أجبرنا أيضًا على إعادة التفكير في علاقتنا مع محيطنا المباشر.

بالنسبة لي، لمست تقديراً أعمق لجميع الأشياء التي أستمتع بها في أبوظبي. فهو المكان الذي لا يتوقف عن مفاجأتي بالمغامرات والتجارب الجديدة. كما أنه مكان للجمال الخلاق مع مناظر طبيعية توفر الكثير من التحديات الجسدية.

وبينما نخرج ببطء من عمليات الإغلاق وقيود السفر، اجدني أتوق بالفعل إلى الانغماس مرة أخرى في مسرات أبوظبي، المساحات الخضراء الخلابة، والرمال الصحراوية غير المحدودة، والجبال المتعرجة، والبحار الزجاجية ومجموعة كبيرة من الكنوز الثقافية.

وبينما ننتظر، يستمر عقلي في استكشاف الأماكن المفضلة لدي والمواقع والأماكن التي لا تجعل أبوظبي مغرية لنا نحن المقيمين فحسب، بل نتطلع أيضًا إلى مشاركتها مع الزوار المستقبليين للإمارة.

إذا كنت على دراية تامة بمدينة أبوظبي، فمن السهل أن تنسى أنها بنيت على جزيرة. سوف تتعرف على الجزيرة الرئيسية بارتفاعاتها الشاهقة، وفنادقها الفاتنة، ومسجد الشيخ زايد الكبير المشهور عالميًا. ولكن هناك أيضًا الكثير من المرح والمغامرة التي يمكن العثور عليها في العديد من الجزر الأصغر المنتشرة حولها.

وجهتنا المعتادة في رحلات القوارب السريعة يوم الجمعة هي جزيرة زايا نوراي. المنتجع الخاص هو واحتنا الاستوائية بعيداً عن الزحف العمراني. إنه مثل جزر المالديف العربية. فلل أنيقة تقع على طول منحنيات الجزيرة الصغيرة المنحوتة. صور "انستغرام" مثالية لشواطئ تذوب في البحار الفيروزية التي لا نهاية لها. غروب الشمس يقدم مناظر متقطعة للسماء الوردية والأرجوانية النارية.

تعتبر الجزيرة مكانًا مثاليًا لقضاء يوم من الاسترخاء على الشاطئ، والاستمتاع بجانب المسبح وتناول مازة الأطعمة البحرية العربية الشهية التي يقدمها الشيف مارك وفريقه. فتة الروبيان والهامور المشوي هما من النكهات التي لا يمكنني الانتظار لتناولها مرة أخرى.

توسيع آفاق جديدة

في أوقات أخرى نتجه إلى جزيرة ياس. يمكن القول إنها الأكثر شهرة بين جزر أبوظبي، فهي موطن لأكثر مناطق الجذب المحمومة مثل حلبة مرسى ياس التي تستضيف الفورمولا ون، بالإضافة إلى رذاذ المرح في حديقة ياس ووتروورلد المائية ومتنزه وارنر بروذرز أبوظبي الترفيهي الداخلي.

تقدم كل هذه العديد من فرص رائعة للخروج، ولكن هناك مغامرة جديدة على ياس تناديني الآن. " Clymb" وعلى عكس فرص الاسترخاء العديدة، تظهر أبوظبي أيضًا كمكان يمكن فيه ممارسة التمارين الرياضية ورياضات الأدرينالين بشكل متزايد. بالتأكيد لم أكن لائقة أبدًا كما كنت منذ أن انتقلت إلى هنا.

Clymb هو مركز جديد للتسلق الداخلي يضم أطول جدار تسلق داخلي في العالم، وإذا لم يكن هذا مبالغ فيه بما فيه الكفاية، فإنه يضم أيضاَ أطول غرفة للقفز بالمظلات في العالم.

لم أجد ما يكفي من الشجاعة للتعامل مع "Summyt" على ارتفاع 43 مترًا، ولكن لحسن الحظ هناك أربعة جدران أخرى أقل رعباً تمكنت من التسلق عليها .

ويتعامل بعض الناس مع " Summyt" على أنه مجرد تمرين. ويقول المتسلق المتعطش، محمد الزعابي، الذي يدير شركة جزيرة ياس العقارية ميرال عندما لا يرتقي المرتفعات، إن "Clymb" مستوحى من "جبال الإمارات". ولاستكشاف عوامل الإلهام الحقيقية، عليك ترك ياس والجزر الأخرى خلفك والتوجه إلى الداخل.

جبل حفيت: قمة أبوظبي

في بعض الأحيان تكون الرحلة هي الوجهة. هذا هو الحال مع جبل حفيت، أعلى قمة في أبوظبي. للوصول إلى هناك، عليك أن تسير على طريق جبل حفيت الجبلي، وهو أحد مساراتي المفضلة في الإمارة. يأخذك الطريق إلى قمة الجبل، على ارتفاع 1220 مترًا فوق مستوى سطح البحر، من خلال خط متعرج من الانحناءات القاسية.

وعلى طول الطريق توجد نقاط مراقبة حيث يمكنك في الأيام الصافية التوقف ورؤية المناظر الطبيعية العربية الفريدة التي تم رسمها في الأسفل وصولاً إلى البحر والأفق فيما بعد. وعند غروب الشمس، تمتد الظلال لأميال قبل شروق الشمس، ثم تبدأ أضواء المدن والمنازل في الأسفل بالوميض على السهول.

ويوفر طريق جبل حفيت الأملس مساراً رائعاً للدراجات. ويمثل انحداره المتوسط بنسبة 7٪ تحدياً، ونقطة جذب للدراجين الذين يحبون التحدي. وتختبر المعركة الشاقة الصعبة القدرة على التحمل، وسرعان ما أصبحت ميزة مفضلة في جولة الإمارات ذات المراحل الست، وهي جزء من دائرة ركوب الدراجات العالمية لأحداث سباقات الطرق الراقية.

وتحت الجبل، تضفي التضاريس المخبأة في سفوحه الكنوز التاريخية. ويعد منتزه جبل حفيت الصحراوي الذي تم افتتاحه مؤخراً واحداً من أوائل مواقع التراث العالمي لليونيسكو في دولة الإمارات العربية المتحدة مع بقايا من العصر الحجري الحديث ومقابر من العصر البرونزي عمرها 5000 عام. إنه موقع جيد جداً لقضاء الليل في خيمة على الطراز البدوي ومراقبة النجوم في الصحراء ليلاً.

الماضي والحاضر والمستقبل

وعلى بعد مسافة قصيرة بالسيارة يتواجد موقع آخر للتراث العالمي لليونيسكو وأحد المواقع المفضلة لدي في جميع أنحاء البلاد، لدرجة أنني قمت بتصوير أجزاء من عرضي الترويجي الأخير هنا لبرنامج "Connect the World with Becky Anderson."

وواحة العين هي غابة مورقة من أشجار النخيل التي تصل إلى قلب المدينة الثانية التاريخية في أبو ظبي، وهي ملاذ أخضر بعيداً عن العالم الحديث.

وقال الأب المؤسس لدولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، ذات مرة: "من لا يعرف ماضيه لا يمكنه الاستفادة من حاضره ومستقبله، لأنه من الماضي نتعلم" .

بالنسبة لي هذا الاقتباس يلخص بشكل أفضل كيف أرى واحة العين. المشي بين أشجار النخيل الشاهقة، حيث الزمن ينقلك على الفور إلى الوراء. نظام الري بالفلج الفريد من نوعه - متاهة من القنوات التي يمكن من خلالها توجيه مجاري المياه القذرة إلى حيث الحاجة الأشد إليها. أما المزارع المنظمة بدقة فتروي قصة ناس نجحوا في ترويض الصحراء القاسية من خلال العمل الشاق والبراعة.

في الظلال الرائعة، تفهم من أين جاء هذا المكان، وكيف وصلت الواحة إلى هنا، ولماذا كانت مصممة على ضمان النجاح في المستقبل. لقد ضاعت الواحة تقريبًا أمام المدينة الزاحفة قبل بضع سنوات، لكن تلك الرغبة في الحفاظ على التراث جعلتها تزدهر في المكان السحري الذي هي عليه اليوم.

أنا أحب التاريخ ولحسن الحظ أبوظبي غنية بالتاريخ.

ويحتل قصر الحصن الذي جُدّد حديثاً، وهو عبارة عن حصن قديم في العاصمة، مكانة مهمة ضمن قائمة الأماكن التي يمكنني الغوص فيها مرة أخرى عندما يكون ذلك ممكناً.

وأقدم مبنى حجري في المدينة له أساسات يعود تاريخها إلى القرن الثامن عشر، وكان في السابق موطنًا للعائلة الحاكمة ومقر الحكومة.

رُممت المباني البيضاء المبهرة في المبنى الآن بشكل رائع، وهي تحكي القصة الكاملة لأبوظبي، وتكشف كيف نمت مستوطنة صغيرة للصيد واستخراج اللؤلؤ لتصبح قوة عالمية.

وتحيط به ناطحات السحاب في ساحة مفتوحة على مصراعيها، فهو يبدو وكأنه القلب الحقيقي لهذه الوجهة المتطورة باستمرار. وتجد هناك عدد قليل من المقاهي الأنيقة القريبة للاستمتاع بعطلة مستحقة، ويفضل تناول فنجان من القهوة، القهوة العربية، وهي نكهة لا يمكن تفويتها في أبوظبي.

رسالة عالمية

لوفر أبوظبي هو قريب جديد آخر للمدينة، وأصبح صديقاً قديماً بسرعة.

ومن الصعب، إن لم يكن من المستحيل، الحصول على ما يكفي من هذا المكان. والمبنى المستوحى من واحة العين هو أعجوبة معمارية. ويمكنك أن تضيع بسهولة في جمال القبة أو الطريقة الساحرة التي تبدو بها المعارض وكأنها تطفو بسهولة على سطح الماء.

وهناك بالطبع، الكثير من العروض الفنية المدهشة عالمياً داخل المتحف، لكنني مفتونة بالرسالة العالمية للوفر أبوظبي. وبدلاً من تصنيف الفن والتاريخ في كتل تاريخية أو إقليمية أنيقة، يطلب منا متحف اللوفر أبو ظبي أن نرى الصلة المشتركة للبشرية، وكيف يتم دفعنا نحو المشاعر ذاتها والمثل.

هذا تذكير قوي في وقت الجائحة العالمية والتي أثبتت مرة أخرى مدى تشابهنا جميعًا رغم خلافاتنا.

وهذا هو جوهر أبو ظبي بالنسبة لي. ما وراء كل الوجهات المدهشة والتجارب الفريدة، يكمن الالتزام بالتسامح والتنوع الذي يجعل المدينة تبرز. إنها بوتقة تنصهر فيها الشعوب والثقافات التي تدفع الزوار والمقيمين لتوسيع آفاقهم واحتضان التنوع الذي يأتي مع كونها مركزاً عالمياً حقيقياً.

عاجلاً أم آجلاً، سينتهي هذا الوباء وسنعود ببطء لاستكشاف عالمنا. آمل أن تشمل هذه الاستكشافات أبوظبي ، المدينة التي أفتخر بأن أدعوها، منزلي.