دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- على سفوح أعلى قمة جبلية بسلطنة عمان، يقع كهف الهوتة الذي يقدر عمره بأكثر من مليوني عام، ويرحب هذا الكهف بالزوار لاستكشاف خباياه من تكوينات صخرية غريبة ونظامه البيئي النادر والمتنوع.

ويقع كهف الهوتة على سفوح جبل شمس، التي تتميز بطبيعتها الخلابة، وتُعد أعلى قمة جبلية في سلطنة عمان، في ولاية الحمراء بمحافظة الداخلية، وفقاً لموقع السياحة الرسمي "اكتشف عُمان".

إطلالة من القطار المتجه إلى مدخل كهف الهوتة

ويقدر عمر كهف الهوتة بأكثر من 2 مليون عام، كما يعد الكهف الأول من نوعه المجهّز للاستخدام السياحي في شبه الجزيرة العربية، وفقاً للموقع الرسمي "كهف الهوتة".

ويمتد كهف الهوتة لمسافة تزيد على 4 كيلومترات ونصف تحت الأرض، أما المسافة التي يمكن الدخول إليها فتبلغ نحو 500 متر، بحسب موقع "كهف الهوتة".

داخل كهف الهوتة

ويتميز كهف الهوتة بنظام بيئي متنوع، وتتواجد بحيرتان بداخله، وتقع البحيرة الأولى في شمال الكهف، أما البحيرة الأخرى فتقع وسط الكهف في نهاية الجزء الذي يمكن زيارته سيراً على الأقدام، وفقاً لموقع "كهف الهوتة".

داخل كهف الهوتة

ويمكن رؤية نوع الأسماك النادرة "العمياء" واسمها العلمي "Garra Barreimiae" في البحيرة التي يبلغ أقصى عمق لها حوالى 15 متراً، لموقع "كهف الهوتة".

ويضم الكهف العديد من أنواع الأحياء الأخرى التي تعيش فيه مثل الخفافيش، بما في ذلك النوع المعروف باسم الخفافيش ذات ذيل الفأر، بالإضافة إلى المفصليات، والرخويات، والعناكب، والقواقع، والخنافس المائية، وفقاً لموقع "كهف الهوتة".

إطلالة من على القطار في الطريق إلى مدخل كهف الهوتة

وأوضح مدون رحلات السفر الإماراتي، علي يوسف آل سعد، لموقع CNN بالعربية، أن زيارته إلى كهف الهوتة لم يكن مخطط لها مسبقاً، إذ كان في زيارةٍ للجبل الأخضر مع بعض الأصدقاء، وبالصدفة، في طريق العودة إلى الإمارات، لاحظ وجود معلم سياحي، من خلال تطبيق خرائط غوغل، باسم "كهف الهوتة"، ما أثار فضوله ودفعة للزيارة.

لقطة تبرز الأشكال الطبيعية الغريبة في كهف الهوتة من الصواعد والهوابط

وقال يوسف إنه تفاجئ بمدى اعتناء الهيئات المختصة بكهف الهوتة كمزار سياحي، بدايةً من توفر مواقف السيارات إلى منطقة الاستقبال وتوفر الكتيبات التعريفية.

يتميز كهف الهوتة بغرابة الأشكال الطبيعية فيه من الصواعد والهوابط

وتبدأ الزيارة بعرض فيلم وثائقي يشرح سبب تسمية الكهف بالإضافة إلى بعض المعلومات العامة عنه، وفقاً لما ذكره مدون الرحلات الإماراتي.

لقطة أخرى لأشكال الصواعد والهوابط داخل كهف الهوتة

كما تفاجأ يوسف بوجود قطار كهربائي، وهو الوحيد من نوعه في سلطنة عمان، الذي يأخد الزوار من منطقة الاستقبال إلى بوابة الكهف، بحسب ما ذكره.

مدخل كهف الهوتة الذي يتم الوصول إليه على متن قطار كهربائي

وأشار يوسف إلى وجود مرشد سياحي عماني الجنسية يتحدث باللغتين، العربية والإنجليزية، والذي شرح معلومات كثيرة عن عمر الكهف، الذي يمتد إلى أكثر من مليوني عام، وأوضح أن "كهف الهوتة هو الأول والوحيد المجهّز سياحياً في شبه الجزيرة العربية".

تكوينات تتخذ شكل رأس الأسد في كهف الهوتة والمتشكلة من تكلس الأملاح الذائبة في مياه الأمطار

وفي داخل الكهف، يوجد طريق واحد، وهو جسر خشبي، يؤدي إلى جميع المناطق بالكهف، بحسب ما ذكره المدون الإماراتي.

داخل كهف الهوتة

كما تقع بحيرتان داخل الكهف، وفي واحدة منهما يمكن رؤية عدد من الأسماك النادرة العمياء، كما يمكن رؤية بعض الخفافيش التي تعيش في الكهف، وفقاً لما ذكره المدون الإماراتي.

في إحدى الزيارات لسلطنة عمان ، مع بعض الشباب لزيارة الجبل الاخضر ، في طريق العودة لاحظت وجود معلم سياحي اسمه (كهف... Posted by Ali Yousef Al Saad on Thursday, June 18, 2020

ومن وجهة نظر يوسف، فإن "وجود مثل هذا الكهف كمزار سياحي له أثر كبير في تعريف السياح على ما تحويه سلطنة عمان بشكل خاص، والجزيرة العربية بشكل عام، من مواقع سياحية تحتاج إلى المزيد من الاستكشاف"، بحسب ما ذكره.

وأضاف يوسف أن كهف الهوتة يعد "مزاراً سياحياً متكامل الأركان وفيه كل ما يحتاجه السائح".