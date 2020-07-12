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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قامت شركة تأجير الطيران البرتغالية "Hi Fly" بإزالة معظم المقاعد من طائرة "A380" الوحيدة، من أجل إفساح المجال لمزيد من البضائع، ما يجعلها أول طائرة "A380" يتم تحويلها للشحن في العالم.



وتعد "A380" أكبر طائرة ركاب في العالم، حيث تبلغ سعتها 300 متر مربع ويمكنها استيعاب حوالي 60 طناً من البضائع.

وفي حديث "Hi Fly" مع CNN، قالت إنها تستخدم طائرة "A380"، التي تم تحويلها حديثاً لنقل المعدات الطبية والوقائية للمساعدة في مكافحة جائحة "كوفيد-19"، وأحدث وجهاتها هي سانتو دومينغو في جمهورية الدومينيكان، ومونتريال في كندا، وتيانجين ووهان في الصين.

وربما ستكون هذ آخر طائرة "A380" يتم تصنيعها، حيث أعلنت شركة "إيرباص" العام الماضي أنها ستتوقف عن إنتاجها في العام 2021.

واستحوذت شركة "Hi Fly" على طائرة إيرباص "A380-800" من الخطوط الجوية السنغافورية، مع الاحتفاظ بتصميمها الداخلي الأصلي وترتيب 471 مقعداً.

ومع إزالة المقاعد الاقتصادية، تبقى درجة رجال الأعمال والدرجة الأولى، حيث يمكن لشركة "Hi Fly" نقل الشحن عبر جميع المستويات الثلاثة للطائرة.

وقالت تاتيانا أرسلانوفا، وهي مسؤولة العمليات التنفيذية لشركة "Air Bridge Cargo"، لـCNN، في مايو/ أيار: "لم تكن حلول الشحن الجوي أكثر أهمية مما هي عليه الآن للخدمات الصحية العالمية. وفي الوقت الحالي، ترسل فرقنا الدولية رحلات متعددة يومياً لضمان توفير الإمدادات الطبية للمحتاجين".