"أحلى فيو في مصر"..إطلالات ساحرة تبرز من وجهات سياحية مصرية

بعد ترميم استمر 14 عامًا.. مصر تعيد فتح هرم زوسر الأقدم في العالم أمام الزوار

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- بعد أسابيع من الإغلاق جراء فيروس كورونا، أعادت مصر افتتاح مواقعها السياحية الشهيرة أمام الزوار في بداية يوليو/ تموز الجاري، وانطلقت مبادرة عبر منصات التواصل الاجتماعي، بهاشتاغ يحمل عنوان "أحلى فيو في مصر"، تسعى إلى إظهار جمال المواقع السياحية داخل مصر.

وانطلقت مباردة "أحلى فيو في مصر" من خلال مجموعة "Travel Secrets Club" عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وهي مجموعة خاصة بمشاركة التجارب السياحية ونصائح السفر.

معبد فيلة في أسوان ضمن مشاركات هاشتاج "أحلى فيو في مصر"

وأوضح مؤسس مجموعة "Travel Secrets Club" عبر "فيسبوك"، بهاء الدين فاروق، لموقع CNN بالعربية، أنه يتم مشاركة العديد من التجارب السياحية الخاصة برحلات المسافرين من جميع أنحاء العالم عبر مجموعتهم، وهكذا جاءت فكرة إطلاق هاشتاغ خاص بنشر أفضل الإطلالات السياحية في مصر.

وشارك أعضاء المجموعة بالتعريف عن المواقع السياحية والإطلالات المميزة، والتي قد تغيب عن الكثير من المصريين، بحسب ما ذكره فاروق.

إطلالة ساحرة لسماء الليل من سانت كاترين في جنوب سيناء ضمن مشاركات هاشتاغ "أحلى فيو في مصر"

وقال فاروق: "بما أن هذه الفترة لا يوجد فيها سفر دولي لظروف انتشار فيروس كورونا المستجد، واقتصار الرحلات على السياحة الداخليه فقط، فقد أطلقنا هاشتاغ "أحلى فيو في مصر" لتشجيع الشباب في نشر صور تظهر جمال الأماكن السياحية داخل مصر.

وتهدف المبادرة إلى تعريف الشباب بأفضل الأماكن السياحية المميزة داخل مصر والتشجيع على زيارتها، إذ لا يعرف العديد من الشباب بأن مصر تتميز بوجود العديد من المناطق ذات الإطلالات الرائعة والمميزة، والتي تضاهي أفضل المواقع السياحية حول العالم.

إطلالة للغروب من بحر الرمال الأعظم في الصحراء الغربية

وأشار فاروق إلى أن إدارة المجموعة فوجئت بعدد المشاركات الهائل من الأعضاء، الذي يتجاوز عددهم 2 مليون عضو، للإطلالات الرائعة من المعالم السياحية داخل مصر.

ومن بين أبرز الإطلالات وأكثرها تفاعلاً، هي الإطلالات البحرية على ساحل البحر الأبيض المتوسط في مرسى مطروح والإسكندرية، والبحر الأحمر في شرم الشيخ ومرسى علم، وفقاً لما ذكره فاروق.

إطلالة فوق السحاب من أعلى جبل موسى في جنوب سيناء

ومن بين أبرز الصور التي ظهرت ضمن المشاركات، هي صورة لشروق الشمس من فوق جبل موسى.

إطلالة لمسجد الصحابة في شرم الشيخ

ومن وجهة نظر فاروق، تتميز الوجهات السياحية في مصر بتنوعها المذهل وتاريخها العريق، كما أنها تقدم للسائح تجربة فريدة متنوعة من سياحة مائية، ودينية، وعلاجية، وتاريخية.

وأضاف فاروق أن مصر تُلبي أذواق كافة السياح، بأسعار متواضعة، كما أنها تتميز بسهولة الوصول إلى معظم وجهاتها السياحية مع انتشار وسائل النقل المتنوعة حالياً للتنقل بين المدن المختلفة.

#أحلي_ڤيو_في_مصر غروب ساحر من جزيرة "فطناس" أو جزيرة "الخيال" #سيوة ⁦❤️⁩ Posted by Ahmed Hussien on Sunday, June 28, 2020

ويرى فاروق أن أكثر ما يميز مصر كوجهة سياحية هو موقعها الجغرافي المتميز وسط العالم واعتدال مناخها خلال فصلي الصيف والشتاء، مما يساعد على زيارة هذه الوجهات في أي وقت من العام.

والجدير بالذكر أن الهاشتاغ انتشر على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي في مصر.